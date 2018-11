De Gier op zoek naar stabiliteit bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft een paar flinke tikken geïncasseerd, maar dat is voor trainer Jack de Gier geen reden om fors in te gaan grijpen.

"Zelenika staat in het doel, dat heb ik al verklapt. Want Marco van Duin heeft wat klachten en kan niet spelen. Mathias Bossaerts heeft met Jong België maar 45 minuten gespeeld, dus die sluit morgen weer aan. Voor de rest gaan we op zoek naar zoveel mogelijk stabiliteit, dus zou het raar zijn om in één keer zes posities te wisselen. We moeten bepaalde vastigheden proberen te krijgen. Die 4-0 tegen Jong Ajax was natuurlijk zwaar klote, maar ik probeer daar altijd wel een beetje doorheen te kijken. We moeten terug naar de serie die we zetten tot en met Go Ahead, waar we steeds in staat waren om terug te komen van een achterstand. We waren mentaal daartoe steeds in staat en dat was er de laatste tijd uit."

Bij winst op koploper Sparta komt NEC weer een beetje terug in de strijd om de bovenste plaatsen. "Sparta staat bovenaan en misschien komt deze wedstrijd juist wel op een goed moment. Tegen de beter voetballende ploegen komen we vaak beter tot ons recht. Je merkt in de groep dat het besef er ook is. Dat is altijd makkelijk lullen vanaf de zijlijn, het moet gebeuren op het moment dat het daar is."