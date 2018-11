Politie legt illegale pokeravond in Beuningen stil

BEUNINGEN - Op het industrieterrein De Schoenaker in Beuningen heeft de politie donderdagavond een illegale pokeravond stilgelegd. Dit was het resultaat van een actie van de gemeente, samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de politie.

De gemeente ontving signalen uit de omgeving over de pokerbijeenkomst op het industrieterrein. Daarop is besloten om donderdagavond een inval te doen in het pand aan de Schoenaker. De pokerwedstrijd is direct stilgelegd. Volgens de gemeente zijn ongeveer 18 mensen weggestuurd.

Illegale gokactiviteit

Burgemeester Daphne Bergman is tevreden dat de illegale pokeravond is stilgelegd. 'Zo’n pokeravond klinkt misschien onschuldig, maar het is een illegale gokactiviteit. Dit soort ondermijning pakken we aan.'

Geen vergunningen

De organisator overtreedt met het houden van een pokerbijeenkomst meerdere regels. Zo was er geen vergunning voor het schenken van alcohol en staat het bestemmingsplan niet toe dat er dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. De organisator hoort volgende week van de gemeente wat de gevolgen voor hem zijn.

Meer controles

De drie partijen houden volgens de gemeente vaker onaangekondigde controles. Afgelopen maand onderzochten ambtenaren van de gemeente , de omgevingsdienst regio Nijmegen en de politie bedrijfspanden op industrieterrein De Sluis. Daarbij kwamen geen overtredingen of andere misstanden aan het licht.