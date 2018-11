LIVE: tienduizenden hardlopers van start bij de Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - Zo'n 33.000 fanatiekelingen zijn sinds 13.00 uur aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen begonnen. Bij Omroep Gelderland hoef je er helemaal niets van te missen. We zijn er live bij.

Vanaf de Groesbeekseweg in Nijmegen vertrekken zowel de toppers, die mogelijk een aanval zullen doen op het wereldrecord, als de recreanten die een poging doen om de 15 heuvelachtige kilometers zo snel mogelijk af te leggen.

De loop is live te volgen via televisie. Ook via de online livestream op www.gld.nl is de wedstrijd van begin tot eind te zien. De uitzending duurt tot 15.45 uur.

De presentatie van het programma is in handen van Irene ten Voorde. Het deskundig commentaar bij de beelden is van oud-topatleet Dennis Licht en sportverslaggever Jan Sommerdijk.

Historie

De Zevenheuvelenloop begon in 1984, toen 500 deelnemers een afstand van 11,9 kilometer aflegden. Sinds 1985 wordt een afstand van 15 kilometer afgelegd. De laatste veertien edities bij de mannen werden allen gewonnen door Afrikaanse hardlopers. In 2010 vestigde Leonard Patrick Komon uit Kenia een record door in 41 minuten en 13 seconden te finishen.

Ook bij de vrouwen domineren de Afrikaanse toppers de laatste jaren steevast. Uitzondering was het jaar 2016, waarin Susan Krumins-Kuijken uit Nijmegen als eerste over de meet kwam. De Zevenheuvelenloop presenteert zichzelf als de mooiste hardloopwedstrijd van Nederland en de snelste ter wereld.

