Vermissing Corrie van der Valk was voer voor speculaties

Door Martin Lange

Op 28 januari 2001 stapt Nico van der Valk naar de politie. Zijn 58-jarige vrouw Corrie is vermist. Al drie weken. Op 7 januari heeft hij nog een kop koffie met haar gedronken in hun boerderij aan de Eindsestraat in Nederasselt. Daarna heeft hij haar niet meer gezien. Haar paspoort is weg, maar haar creditcard, pinpas en andere persoonlijke spullen liggen nog in de woning.

Duikweek in Egypte

Agenten vragen hem waarom hij nu pas aan de bel trekt, maar Nico heeft daar een plausibele verklaring voor. Hij en zijn vrouw leven al enige tijd gescheiden van elkaar. Familieleden vertellen ook dat Corrie van der Valk er wel vaker enige tijd tussenuit gaat. Vlak voor haar vermissing heeft ze tegen bekenden verteld over plannen voor een duikweek in Egypte. De familie was alleen ongerust geraakt omdat Corrie niet op de 60ste verjaardag van haar man was verschenen.

De politie neemt de vermissing meteen serieus. Er wordt een rechercheteam opgetuigd, het 'Nederteam', dat in binnen- en buitenland onderzoek doet. Bij reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen wordt informatie opgevraagd, maar Corrie van der Valk blijkt op geen enkele passagierslijst voor te komen.

Politie zoekt naar vermiste Corrie van der Valk (tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Omroep Gelderland

Nachtelijke rit door de bossen

In maart wordt Nico van der Valk aangehouden als verdachte in de zaak. De politie tapt zijn telefoon af en heeft een zender onder zijn auto gehangen om zijn gangen na te gaan. Zo komt de politie er achter dat hij 's nachts door de bossen van Groesbeek heeft gereden. De politie denkt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en dat hij langs de plek is gereden waar hij haar heeft begraven. Maar het bewijs ontbreekt. De rechtbank beveelt op 12 april dat hij naar huis mag, omdat er te weinig concrete aanwijzingen zijn. Toch blijft hij verdachte.

Ze is erin geslaagd 25 politiemensen om de tuin te leiden Nico van der Valk, echtgenoot

Nico van der Valk blijft geloven dat zijn vrouw nog leeft, zo zegt hij tegen De Telegraaf als hij net is vrijgekomen na drie weken in de cel zonder contact met de buitenwereld. 'Ik ken mijn vrouw al veertig jaar, ze wist altijd alles perfect te regelen. Hoewel ze mij een hoop ellende bezorgt, ben ik ook een beetje trots op haar. Ook dit heeft ze weer perfect geregeld. Ze is erin geslaagd 25 politiemensen om de tuin te leiden.'

Sekte en metamorfose

Experts sluiten op dat moment nog zelfmoord uit. Dan wordt er meestal een boodschap achtergelaten en wordt, zo zeggen de deskundigen die zich over deze zaak in de media uitlaten, het stoffelijk overschot vroeg of laat altijd teruggevonden.

De politie doet ook onderzoek naar haar interesse voor 'new age-achtige bewegingen'. Ze had over dit onderwerp een verzameling aangelegd met knipsels, boeken en tijdschriften. Familieleden denken dat ze naar een sekte in India is gegaan. Ze zou daar een nieuw leven zijn begonnen. Haar vroegere yogalerares zegt in die tijd in De Gelderlander dat ze er van overtuigd is dat Corrie zich heeft aangesloten bij de sekte van Sai Baba.

Rechercheurs onderzoeken ook dit scenario, maar het loopt op niets uit. Een maand voor haar vermissing had Corrie nog een metamorfose ondergaan door plastische chirurgie en een streng dieet. Het werd gezien als een voorbode voor het opbouwen van een nieuw leven met een andere identiteit.

Wonden worden littekens

De laatste jaren was er minder aandacht voor de zaak, maar voor de familie bleef de vermissing altijd een belangrijke rol spelen. 'Ik denk dat je er altijd aan denkt. Alleen wordt het minder', zegt dochter Sandra van der Valk in het programma Tros Vermist in mei 2008, als haar moeder dan net door de rechtbank is doodverklaard. 'De wonden worden littekens en de littekens vervagen. Dat is nou eenmaal zo.'

De ingang van de villa - Foto: Omroep Gelderland

