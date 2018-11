Geen demonstratie in Nijmegen door Kick Out Zwarte Piet

NIJMEGEN - Er wordt aanstaande zaterdag niet gedemonstreerd tegen Zwarte Piet in Nijmegen. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft besloten de demonstratie af te blazen vanwege 'het grote aantal bedreigingen'.

De actiegroep kondigde eerder aan in 18 gemeenten te gaan demonstreren bij de aankomst van Sinterklaas. In Nijmegen werd door NEC-supporters vervolgens een tegendemonstratie aangekondigd. 'Schop ze de stad uut', viel er te lezen in een oproep die via sociale media is verspreid.

Gemeente Nijmegen

De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, liet donderdag weten dat de politie direct zal ingrijpen bij demonstraties. Ondanks dat zei Kick Out Zwarte Piet nog gewoon te komen. 'Hoe dan ook', aldus een van de leden. Daar is de actiegroep dus van teruggekomen. De bedreigingen en het ontbreken van een protestlocatie zal volgens KOZP tot onnodige confrontaties leiden. 'Dit maakt het onmogelijk om vreedzaam te protesteren en gebruik te maken van onze burgerrechten.'

Gemeente Nijmegen laat weten niets gehoord te hebben van Kick Out Zwarte Piet. De demonstratie is nooit officieel bij hen aangemeld of afgemeld. 'Wij bereiden ons voor op iedere situatie,' aldus een woordvoerder. De NEC-supporters laten weten alleen te demonstreren op moment dat KOZP demonstreert. Dat lijkt dus niet te gaan gebeuren.

Demonstratie Apeldoorn

De exacte locaties van de antizwartepietendemonstraties in andere gemeenten, waaronder Apeldoorn, worden in de loop van de dag bekend gemaakt door de actiegroep. Bij de gemeente Apeldoorn is er geen tegendemonstratie bekend.

Zie ook: