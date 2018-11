Plofkraak in door criminaliteit geteisterd winkelcentrum Malvert: 'ik had het al eerder verwacht'

Het winkelcentrum valt regelmatig ten prooi aan criminele activiteiten, vertelt de flatbewoner. Zo is recent de Jumbo overvallen. De plofkraak is voor hem geen verrassing. 'Ik had het al eerder verwacht. Het is eigenlijk een beetje een zwaardere versie van een overval. Het is een beladen pand. Twee jaar geleden zijn er twee mensen vermoord. Nou dit weer, het is jammer voor het winkelcentrum.'

Moedeloos

De hele ochtend doet de technische recherche onderzoek rond de opgeblazen pinautomaat. De hele hoek is uit het pand geblazen, waar kapper Mohammed Soltani zijn kapsalon Mister Cuts heeft. Soltani verhuurt de hoek aan ABN-AMRO voor de pinautomaat. Rond vier uur kreeg hij een alarm. 'Piep piep piep hoorde ik', vertelt de kapper, die vanachter de rode politielinten moedeloos naar het gat in zijn winkelpui kijkt. 'Ik zag online dat de camera verschoven was. Ik dacht dat het een inbraak was omdat er vorige week ook een inbraak was bij mij.'

Toen hij 's ochtends ter plaatse kwam, zonk de moed hem in de schoenen. 'Ik zag dat de hele pinautomaat was ontploft. Ik ben pas 1 november gestart . Eerst een inbraak en nu dit. Ik heb wel pech. Ik had het me anders voorgesteld. Ik denk: de zaak gaat goed lopen maar als je zo kijkt wordt het alleen maar ellende en ellende hier.'

Weg met piepende banden

De eerder genoemde flatbewoner waarschuwde de politie na de klap. Volgens hem renden twee jongens weg die vervolgens met een motorscooter verder de wijk in gingen. Een andere buurtbewoner spreekt echter van een auto die op hoge snelheid wegscheurde na de klap. 'Hij reed met piepende banden weg. Over de Nieuwe Dukenburgsebrug richting de Jan Massinkhal', vertelt hij.

Na het onderzoek door de recherche is het pand voorlopig gestut. Het is niet duidelijk of er bij de plofkraak geld is buitgemaakt en -zo ja- hoeveel. Begin oktober was er al een plofkraak bij een geldautomaat van ABN Amro in Malden. Daar werden explosieven bij gebruikt.

