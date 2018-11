Kimberley Bos kan door sponsorcontract toewerken naar de Spelen van 2022

EDE - Kimberley Bos kan onbezorgd beginnen aan haar traject richting de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

De 25-jarige skeletonster Kimberley Bos uit Ede heeft een sponsorcontract gesloten met Kelderman Bouw, een bedrijf uit haar woonplaats. Het komende winterseizoen kan Bos zich daarom volledig op haar sport liggen en een basis leggen voor een nieuwe Olympische deelname.

Ze deed afgelopen jaar als eerste Nederlandse skeletonster mee aan de Olympische Spelen in Pyeongchang en werd achtste.

'Via via kwam ik in contact met Kelderman Bouw en vanaf het begin was er een goede klik. Ik woon al in een huis dat door Kelderman is gebouwd, dus dat schiep natuurlijk direct een band', vertelt Bos. 'Ik merkte dat sport een belangrijk thema is bij Kelderman en daar werd ik erg enthousiast van. Gelukkig werden ze dat ook van mij. Deze steun en de support van andere bedrijven en NOC*NSF stellen mij in staat om me de komende winter volledig te focussen op mijn sport. Ik hoef me geen zorgen te maken om geld. Dat is erg prettig.'