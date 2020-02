Achterhoekse kernen op de foto

Zeven gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) gaan de kansen en problemen van deze kernen in beeld brengen. Dit doen ze samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers.



Onderzoekers de straat op



Ook de inbreng van inwoners is belangrijk bij het project Kernenfoto's. Daarom gaan onderzoekers de straat op in alle 21 kernen. Ze vragen bewoners naar mooie, noemenswaardige plekken en initiatieven in hun kern, maar ook wat nog voor verbetering vatbaar is. Kortom, de parels en puinhopen in hun stad of dorp. Van deze locaties worden foto's gemaakt die later gebundeld worden met feiten en cijfers. Dit levert onder andere een kansenkaart op voor elke kern.

Zelf foto's insturen



Inwoners hebben ook de mogelijkheid om zelf een foto in te sturen via de website van Achterhoek2020. Daar is ook te zien welke kernen er op de foto gaan en wanneer de onderzoekers welke kern bezoeken.