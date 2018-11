Apeldoorn wil totale overlast van vliegtuigen, snelwegen en schietterrein gaan meten

Inwoners van Apeldoorn, Klarenbeek en Hoenderloo maken zich zorgen overlast van het toekomstige vliegveld Lelystad, het vliegveldTeuge, maar ook van de mogelijke uitbreiding van vliegveld Deelen. De gemeente Apeldoorn wil met het ministerie om tafel om de totale overlast te meten: 'wij hebben de beste meetapparatuur van Nederland.'

Werner Ludwig, voorzitter van de dorpsraad in Hoenderloo is één van de actievoerders die zich zorgen maakt en inspreekt bij een commissievergadering op het Apeldoornse stadhuis: 'we hebben een schietterrein in Harskamp, we hebben vliegveld Lelystad en de uitbreiding van vliegveld Deelen.' Hij wil dat de overlast van die drie gemeten wordt.

Ook in Klarenbeek hebben ze eenzelfde verzoek. 'We worden veel te zwaar belast. Alle vliegtuigen 40.000 vliegtuigen naar Teuge komen over onze huizen, straks komen daar nog de Boeings richting Lelystad bij. Wanneer wordt die overlast eens bij elkaar opgeteld? Vraag Erik Nieuwenhuis zicht af.'

LoRa netwerk

Wethouder Willems wil die effecten graag bij elkaar optellen: 'we hebben aan de ene kant de snelweg A1,de A50 vliegveld Lelystad, het schietterrein, vliegveld Deelen en vliegveld Teuge, aan de andere kant hebben we het beste LoRa-netwerk van Nederland.' Met dat digitale, data-netwerk kan de gemeente met sensoren alle effecten, van geluid tot fijnstof meten. Op de vraag waarom ze niet nu al met de 0-meting begint, antwoord Willems: 'ik heb liever dat het ministerie het onderzoek betaald en daarnaast wil ik ook dat ze zich aan de uitslag committeert.' De bigdata uit het LoRa netwerk zou volgens de wethouder voor iedereen toegankelijk kunnen zijn: 'dan kan je gelijk zien wat op die ene plek de geluidseffecten zijn, dat is niet alleen goed voor Apeldoorn, maar voor de hele provincie Gelderland.'

Provincie

Volgende week vrijdag overlegt wethouder Wim Willems weer met de provincie Gelderland: 'ik vind echt dat ze harder moeten gaan lopen in Arnhem.' Hij wil gezamelijk, met de gemeenten, met de actiegroepen en met de provincie optrekken. 'Ik vind het dan ook heel vreemd dat de provincie alleen een brief naar het ministerie stuurt. Dat kunnen we toch beter samen doen?