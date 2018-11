Groot geldbedrag aangetroffen bij grenscontrole en 24 aanhoudingen (update)

BABBERICH - Bij de grote Duits-Nederlandse grenscontrole donderdagmiddag en -avond, zijn 24 personen aangehouden. Onder andere voor witwassen en openstaande arrestatiebevelen. Dit meldt de Koninklijke Marechaussee.

Op de belangrijkste toegangswegen van en naar Nederland zijn ruim 4300 personen en 2500 auto's verplicht aan de kant gezet. Ook werd er gecontroleerd in de treinen van en naar Nederland.

24 aanhoudingen

In totaal zijn dus 24 personen aangehouden. Meer dan 20 personen reden zonder rijbewijs en waren er bijna 40 personen die de opiumwet hebben overtreden. Bij de controle werden ook nog twee personen betrapt die gesignaleerd stonden in de politiesystemen. Waarvoor ze werden gezocht is niet bekend. In één auto lag een bedrag van 30.000 euro, de inzittenden van die auto zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

Dronken Pool zwalkt over de weg

Tijdens de grenscontrole hield de politie in de omgeving van de A12 een dronken Pool aan. De man zwalkte in het donker over een rijbaan. In totaal waren er acht personen die onder invloed van alcohol achter het stuur zaten.

'De actie werd uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie en de Duitse Bundespolizei. Het doel van de controle is de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, illegale migratie, mensenhandel en -smokkel, mobiel banditisme en het vergroten van de verkeersveiligheid.'

