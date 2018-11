Het Witte Lint in Zutphen wordt groen kralensnoer

BRUMMEN - Natuurkunstwerk Het Witte Lint stierf dit jaar een voortijdige dood, maar de provincie heeft inmiddels een idee voor een alternatieve invulling. Langs de N348 tussen Zutphen en Eefde moet een groen kralensnoer verrijzen.

Donderdag hield de provincie een informatiebijeenkomst. Daar presenteerde ze schetsen van een groen kralensnoer dat op de plek van de 1177 scheef gekweekte meidoorns moet komen. 'Er zijn eerste ontwerpen getoond, zodat iedereen kon zien wat het idee van de ontwerpers is', licht Petra Borsboom toe namens de provincie.

Aandacht voor biodiversiteit

De bedoeling is afwisseling te creëren tussen bosschage en open stukken landschap met het accent op verrijking van de biodiversiteit en aandacht voor insecten en vlinders. De Wageningen Universiteit heeft al een longlist aangereikt met daarop geschikte boomsoorten. 'Je krijgt als het ware het gevoel dat je door het groen rijdt', zegt Borsboom.

'De mensen die de schetsen zagen vroegen ons of we ook gedacht hebben aan de droogte in de toekomst, en aan manieren om de geluidsoverlast van de weg tegen te gaan. In totaal hebben we zo'n tien vellen vol geschreven met ideeën', aldus Borsboom. Die ideeën worden de komende tijd meegenomen op weg naar de eerste voorlopige ontwerpen.

Schetsen te zien

Vanaf vrijdag zijn de schetsen voor iedereen in te zien via de website van Provinciale Staten, voorzien van tekst en toelichting. Dan hebben belangstellenden een week de tijd om verder mee te denken. Daarna gaan de ontwerpers de ideeën verder uitwerken tot een eerste ontwerp. Ook moeten de plannen nog besproken worden met een verkeersdeskundige en is het belangrijk naar het financiële plaatje te kijken. Het Witte Lint, dat in 2016 verrees, kostte liefst 1,6 miljoen euro.

Enige haast is wel geboden bij de plannen, blijkt. 'We willen het graag voor Kerst afronden en uitvoeringsklaar hebben. Dat zou betekenen dat we nog in dit plantseizoen kunnen starten. Daarmee hebben we tot maart de tijd', aldus woordvoerder Borsboom. Ze hoopt dat de gemeente Zutphen ook medewerking verleent aan de nieuwe inrichting van de N348.

