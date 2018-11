Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'In Enschede doodgeschoten Arnhemmer is onschuldig slachtoffer' Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 62-jarige Arnhemmer die dinsdag dood werd gevonden in Enschede, is een onschuldig slachtoffer. Dat meldt de Gelderlander. Volgens de krant had de man in Huissen een bedrijfje in kunstmest en plantenvoeding.

De Arnhemmer was dinsdagmiddag in Enschede, nadat hij eerder op de dag Deventer aandeed. De politie gaat er volgens de Gelderlander van uit dat de man een onschuldig slachtoffer is. Vier doden in pand Zijn lichaam werd samen met drie anderen aangetroffen in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. De andere slachtoffers zijn twee mannen van 27 en 34 uit Hengelo en een 43-jarige man uit Enschede. De politie kan de berichtgeving van de Gelderlander over de man uit Arnhem niet bevestigen. Een woordvoerder zegt donderdagavond dat het onderzoek naar de zaak nog in volle gang is. Zie ook: Arnhemmer is een van de vier doden in Enschede 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: