Overbetuwe moet politieagenten inleveren; burgemeester maakt zich zorgen

In 2011 werden er afspraken gemaakt over het aantal agenten in het gebied waar Van Asseldonk werkt. Overbetuwe kreeg net iets meer politiecapaciteit dan toen volgens dat model noodzakelijk was. Met het nieuwe landelijke 'rekenmodel' zijn de cijfers een stuk minder gunstig.

'Er kwam voor mij een verrassend cijfer uit', zegt Van Asseldonk. 'We moeten de komende jaren tot 14 procent van het basisteam inleveren, dat vind ik teveel en zelfs zorgwekkend.' Het gaat om een daling van 83,3 naar 71,7 fte.

'Samenwerking onder druk'

De burgemeester is bang dat gesprekken met de politie in de toekomst moeilijk zullen gaan verlopen. 'Ik ben bang dat we straks niet op voldoende politieondersteuning kunnen rekenen. Dat zet de samenwerking onder druk.'

Van Asseldonk ging het gesprek over de nieuwe verdeling van politieagenten aan met 77 andere burgemeesters en het Openbaar Ministerie (OM) van Oost-Nederland. Hij sprak zijn zorgen uit. 'Ik kan op termijn om heroverweging vragen. Maar ik maak mij geen illusies dat ik op een grote wijziging kan rekenen', zegt Van Asseldonk.

Als kanttekening bij het verhaal plaatst hij dat de nieuwe verdeling betekent dat de districtsrecherche Gelderland-Midden groeit met 10 fte. Van Asseldonk: 'Dit komt ook ten goede aan het team Rivierenland-West.'

Raad boos

Ard op de Weeg, lijsttrekker van de eenmansfractie Burger Belangen Overbetuwe (BBO), spreekt namens de gemeenteraad zorgen uit. 'We moeten inleveren terwijl ook hier dingen aan de hand zijn. Wietplantages die ontmanteld zijn, het internationale internet- en telefoonnetwerk dat hier is opgerold, motorbendes die zich hier vestigen. Het geeft allemaal geen aanleiding 15 procent weg te halen', aldus Op de Weeg.

Culemborg juist blij

Niet iedereen piest naast pot. In Culemborg krijgen ze er juist extra blauw bij. Daar gaan ze van 187,8 naar 204,2 fte. 'We moesten eerder inleveren terwijl de cijfers iets anders laten zien. Dit verdeelmodel is erkenning van dat er iets aan de hand is in onze regio', zegt Gedo van Grootheest, burgemeester van Culemborg.

Sinds 2015 zijn in Culemborg al meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. De branden zorgen voor onrust en gevoelens van onveiligheid van inwoners. 'Ik vind het van lef betuigen dat we dit met zijn allen hebben gesloten', gaat de burgemeester verder. Hij benadrukt dat er altijd uitwisseling mogelijk is tussen districten en eenheden wanneer dat nodig is.

