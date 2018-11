Steeds meer glasvezel in buitengebied, Rivierenland moet nog even geduld hebben

LUNTEREN - In de ene na de andere plaats in het Gelders buitengebied ging dit jaar de schop de grond in: Na jaren wachten op snel internet, ging eindelijk de aanleg van glasvezel van start. Inwoners en bedrijven in het buitengebied klaagden over traag en wegvallend internet. Op veel plaatsen in onze provincie wordt daar nu wat aan gedaan. Alleen in het Rivierengebied lijkt het wat langer te gaan duren.

Inmiddels is de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Winterswijk bijna afgerond, worden in Berkelland de laatste adressen aangesloten en zijn in andere delen van de Achterhoek de werkzaamheden begonnen.

Op de Noord Veluwe worden voorbereidingen getroffen. Daar heeft meer dan de minimaal benodigde 50 procent van de adressen zich ingeschreven voor glasvezel. Dat is een voorwaarde voor het bedrijf Glasvezel buitenaf, dat in een groot deel van onze provincie actief is: 'Om de netwerken te bouwen, is een grote investering nodig. Ook bewoners wordt gevraagd om een financiële bijdrage.'

'Bedrijven verhuisd door traag internet'

Joke Wiebink en Theo Werkhoven, die in het buitengebied van Ede wonen, hebben er met hun initiatief lunteren.net 4,5 jaar over gedaan om snel internet te krijgen. Sinds twee weken ligt er eindelijk glasvezel.

Joke Wiebink: 'Als ik vroeger online boodschappen deed, kon ik na het aanklikken van bijvoorbeeld een zak aardappelen tussendoor rustig een kopje koffie gaan drinken. Mijn studerende kinderen konden thuis geen online college volgen. Ik ken bedrijven in de buurt die verhuisd zijn vanwege het trage internet. Maar er zijn ook boerenbedrijven die niet zo maar weg kunnen en nog steeds last hebben van langzaam internet. Niet overal is namelijk al glasvezel aangelegd. Zo kan bij een boerderij in Bennekom bij een storing een melkrobot niet op afstand online gerepareerd worden, maar moet er een monteur langs komen.'

Rivierenland blijft achter

Begin deze week wordt bekend of in het buitengebied van Arnhem en Nijmegen en omgeving de minimale 50 procent van de adressen zich aangemeld heeft en of daar dus glasvezel komt. Grote delen van de Veluwe en Achterhoek zijn of worden binnenkort voorzien van glasvezel.

Het Rivierenland lijkt achter te blijven. Daar willen de tien samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland de aanleg zelf regelen. 'Op circa 12.000 adressen konden marktpartijen geen snel internet garanderen. Daarom zijn wij van plan om in 2019 te starten met de aanleg van een breedbandnetwerk en toekomstvaste aansluitingen in zoveel mogelijk meterkasten in Rivierenland krijgen. De Europese Commissie gaf de Regio in april toestemming om daar als overheid zelf mee aan de slag te gaan.