Nijmegen op scherp voor sinterklaasintocht: 'Politie grijpt in bij demonstraties'

NIJMEGEN - Mochten er zaterdag tijdens de sinterklaasintocht in Nijmegen demonstranten naar de Grote Markt komen, dan zal de politie direct ingrijpen. Burgemeester Hubert Bruls is duidelijk: 'Ik zal niet toestaan dat er op of langs de route gedemonstreerd wordt.'

Ondanks de waarschuwing meldt actiegroep Kick Out Zwarte Piet gewoon te komen. 'Hoe dan ook', zegt een van de leden. De groep wil demonstreren tegen Zwarte Piet, maar heeft zich nog niet bij de gemeente gemeld. 'Dat is niet verplicht', zo stellen ze. Bruls roept op: demonstreer op een andere plek, of nog liever op een ander moment.

De gemeente in kennis stellen van een demonstratie is inderdaad niet verplicht, maar wel zo handig. 'Dan kunnen we overleggen hoe we het goed kunnen laten verlopen. Dat kan nu niet', legt de woordvoerder van de burgemeester uit. Daarnaast is er nu geen zicht op de hoeveelheid demonstranten. Op het stadhuis worden er daarom verschillende scenario's voorbereid.

Tegendemonstratie: 'Schop ze de stad uut'

Want naast Kick Out Zwarte Piet hebben zich ook tegendemonstranten gemeld. 'Schop ze de stad uut', valt er te lezen in een oproep die via sociale media is verspreid. Supporters uit de harde kern van voetbalclub NEC zouden zich roeren om ook naar de Grote Markt te komen.

'Die mogelijkheid bestaat dan ook, maar laat het vooral een gezellig feestje blijven voor de kinderen', schrijft supportersvereniging HKN op Facebook, ze zeggen overigens niets met de tegendemonstratie te maken te hebben.

Burgemeester Bruls hoopt ondertussen ook dat het rustig blijft. De politie is alert, over extra inzet mogen geen mededelingen worden gedaan.

