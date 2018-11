Apeldoornse scholen starten campagne: 'Trots op het vmbo'

APELDOORN - Het idee dat vmbo-scholen minderwaardig zijn moet verdwijnen. Met die gedachte startten de Apeldoornse vmbo's het project 'Trots op het vmbo', om jongeren te leren dat het niet erg is om op het vmbo te leren.

Met de campagne willen het Edison College, Sprengeloo, Veluws college Cortenbosch en de gemeente Apeldoorn een positieve boost geven aan het imago van het vmbo. Het toont de talenten van de leerlingen en kansen en mogelijkheden die een vmbo-diploma biedt.

Zijn wie je bent

'Ik wil heel graag in de ouderenzorg werken', zegt Loes Arends. Ze is derdejaars op Sprengeloo in Apeldoorn. 'Ik vind het heel fijn dat ik hier gewoon kan zijn wie ik ben. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent.'

Praktisch

Laagopgeleid is een term die directeur Gerjan Dijken van Sprengeloo liever niet bezigt. 'Laten we ze andersopgeleiden noemen. Het vmbo-onderwijs is praktisch ingericht. We leiden hier kinderen op voor ontzettend veel banen waarbij met de handen gewerkt moet worden. Daar is de komende jaren veel behoefte aan.'

Onze Leerlingen

Toch lijkt ook veel van dit werk door machines en nieuwe technologieën overgenomen te worden. Directeur Dijken denkt dat dat wel meevalt. 'Er komen ook heel veel banen bij. Denk bijvoorbeeld aan alle zonnepanelen die nog in Nederland gelegd worden. Onze leerlingen gaan met de schroeven, moeren en bouten het dak op.'

'Je hoort wel eens jij bent dom, je komt van het VMBO af, je doet maar basis', zegt Nancy Nuesink. Ze is scholier op Sprengeloo en kan niet zo goed tegen zulke opmerkingen. 'Ik wil later graag met ontspoorde jongeren gaan werken of in een TBS-kliniek. Dat kan ik hier heel goed leren.'

Landelijke trend

Gerjan Dijken hoopt dat de plaatselijke 'Trots op het vmbo'-campagne uitgroeit tot een landelijk fenomeen. Bij de campagne van de Apeldoornse scholen hoort ook een verkiezing tot Hoogvlieger van het Jaar. Loes Arends won die verkiezing dit keer. Zij is vanaf nu een jaar lang ambassadeur van het vmbo in Apeldoorn.