Wie wil er nog Zwarte Piet zijn? 'Ik ben wel eens uitgescholden'

LIENDEN - Het is de afgelopen jaren lastiger geworden om mensen te vinden die Zwarte Piet willen spelen. Dat merkt Bas van den Brink van het bedrijf Boek De Sint NL uit Lienden. Door de heftige discussies over de kleur van de Pieten, haken spelers af. Voor het achtste jaar verhuurt Van Den Brink Sinterklazen en Pieten aan bedrijven en particulieren. Ook spelen zijn figuranten mee in Sinterklaasfilms en video's.

Van den Brink merkt dat er in een paar jaar tijd al veel is veranderd: 'Drie jaar geleden waren van de dertig aanvragen, er zo'n vijf verzoeken voor gekleurde pieten. Dat was toen dus één op de zes. Nu heb ik zo'n zestig optredens en ligt het fifty fifty. In drie jaar tijd is dat dus behoorlijk opgeschoven'.

Van den Brink merkt dat het voor zijn ingehuurde mensen niet makkelijker wordt om Piet te spelen: 'Het is een gevoelig onderwerp. Mensen geven toch commentaar. Het is lastiger om Zwarte Pieten te vinden, dat merk ik wel. Of mensen willen wel en zeggen dan 'ik ga alleen als ik als roetveegpiet kan'.

Niet meer pikzwart maar bruin

Ook Leon van Ooijen uit Rossum merkt dat er af en toe weerstand is. Hij verhuurt zichzelf en anderen onder de naam Klimpiet van Spanje. Van Ooijen: 'Ik heb weleens momenten gehad dat voorbijgangers het niet leuk vinden. Eén keer ben ik verkleed als Zwarte Piet uitgescholden voor racist. Inmiddels zijn onze Pieten niet meer pikzwart maar bruin. Maar dat is vooral omdat het kindvriendelijker is. We gaan wel altijd helemaal geschminkt want we willen niet herkend worden. En we kunnen ook niet van het ene bezoek naar het andere van schmink wisselen'.

De tekst gaat verder onder het audiofragment:

Veiligheid staat voorop

Beide organisaties hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Wanneer de gemoederen hoog oplopen, heeft Van den Brink een vaste regel: 'Dan breken we direct het optreden af, want mensen moeten geen gevaar lopen. Dat is gelukkig nog nooit gebeurd. Maar er is geen sprake van geweld tegen Pieten'. Ook Van Ooijen praat met zijn mensen over veiligheid en wat te doen als het verkeerd gaat.

Zeurpieten

Overigens snappen ze dat gaandeweg de Zwarte Piet verandert. Bas van den Brink: 'Kijk, ik snap de discussie wel. De vroegere Piet had ook wel wat kenmerken van een kindslaaf, hoewel het niet racistisch bedoeld is. Maar ik snap wel dat het daarom moet veranderen. Ik ben dan ook bezig met het maken van nieuwe positieve Sinterklaasliedjes'.

Bovenal moet het vooral een leuk kinderfeest zijn en blijven, beaamt Van Ooijen: 'Het is nog steeds een geweldig kinderfeest. We krijgen toch vooral positieve reacties en blije gezichten. Dat is nog altijd meer dan die zeurpieten krijgen'.