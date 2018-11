Breuk in leiding bij Lochem gerepareerd

ALMEN - De breuk in de persleiding bij de Friesland Campina-fabriek in Lochem is gerepareerd, dat laat het Waterschap Rijn en IJssel weten. Afgelopen week stierven duizenden vissen door het lekken van industrieel restwater in de Berkel.

'De komende periode blijft het Waterschap het transport door de persleiding intensief in de gaten houden', aldus het Waterschap. De leiding is donderdagmiddag op een gecontroleerde manier weer in gebruik genomen. Het transport van het restwater naar de rioolwaterzuivering in Zutphen wordt langzaam op gang gebracht.

De oorzaak van de breuk is nog onduidelijk. Ingenieursbureau Tebodin doet onderzoek, maar de resultaten hiervan laten nog op zich wachten.

Omleiding en zuurstofplaten

Er is met man en macht gewerkt om de breuk te repareren. Hiervoor is het restwater omgeleid naar een baggerdepot. Het eiwitrijke water in de Berkel is geïsoleerd en er zijn zuurstofplaten geplaatst om verdere schade in de rivier te voorkomen. De melkresten veroorzaakten namelijk zuurstofgebrek in de rivier, met vele dode vissen tot gevolg.

