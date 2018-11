Pijnlijke beslissing: koeien zorgboerderij Het Hoogeland moeten weg

Zorgboeren Jaap van Tongeren en Jan Berendsen zijn donderdagochtend belast met het wegbrengen van de koeien naar een handelaar, die een nieuwe plek voor de dieren moet vinden. Daarmee komt er een einde aan een lange traditie.

Al 126 jaar wordt het boerenvak op Het Hoogeland gecombineerd met zorg voor mensen zoals daklozen, mensen met verslavingsproblematiek of psychiatrische problemen.

Pijnlijk

'Het is de donkerste dag in het bestaan van Het Hoogeland', aldus Van Tongeren die zichtbaar aangedaan is. 'Het is pijnlijk, het raakt me heel erg.' De zorgboeren vinden het rot, maar vooral voor de cliënten die de dieren trouw verzorgden, wordt het een groot gemis. Het verzorgen van de koeien, levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten, aldus de boeren.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Iriszorg ziet zich genoodzaakt tot de maatregel. De cliënten worden ouder en zijn vaak niet meer in staat de fysiek zware boerderijtaken uit te voeren. Steeds meer cliënten werken buiten de muren van Het Hoogeland. Bovendien wonen er steeds minder cliënten op het landgoed. En dat betekent minder inkomsten', zegt regiomanager Anna van Lübeck. 'Dat maakt dat we met pijn in het hart toch dit besluit hebben moeten nemen.'

Minder personeel

De kleinere dieren, zoals ganzen, geitjes en kippen, blijven vooralsnog op de zorgboerderij. Iriszorg wil daarbij meer zaken, zoals horeca, ontwikkelen. Maandag is er een bijeenkomst voor het personeel van de zorglocatie. Daar moet duidelijk worden wat de bezuiniging betekent voor de medewerkers. Duidelijk is dat de staf vanaf volgend jaar fors wordt ingekrompen.