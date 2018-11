Nijmegen kan miljoenen van Hilckmann nog niet innen

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen kan de bijna 7,5 miljoen euro schadevergoeding van slachterij Hilckmann voorlopig nog niet innen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald.

De Nijmeegse vleesverwerker was eerder veroordeeld tot terugbetaling van het geld aan de gemeente wegens het niet doorgaan van de verplaatsing van het bedrijf naar Haps. De verhuizing was onderdeel van de deal die Hickmann sloot met Nijmegen.

Hevige juridische strijd

De gemeente kocht het bedrijf uit omdat op die locatie nieuwe woningen moesten komen. Ze zou daarvoor 27,6 miljoen euro betalen. Maar begin 2016 trok Hilckmann de stekker eruit omdat het bedrijf naar eigen zeggen niet meer levensvatbaar was door oplopende tekorten en een niet-verkregen exportvergunning voor China. Ruim tweehonderd medewerkers verloren hun baan. Nijmegen had toen al 21 miljoen euro overgemaakt aan de vleesverwerker.

Sindsdien woedt er een hevige juridische strijd tussen de twee kemphanen waarbij de rechtbank in oktober vorig jaar oordeelde dat Hilckmann de gemeente bijna 7,5 miljoen euro moet terugbetalen. Maar het slachthuis ging daartegen in beroep.

Ondertussen probeerde de vleesverwerker in een kort geding te voorkomen dat Nijmegen al overgaat tot het innen van de eerder vastgestelde schadevergoeding. Daarvan vindt het Hof nu dat Nijmegen hiermee inderdaad moet wachten, omdat Hilckmann onvoldoende kans heeft gekregen om het genoemde schadebedrag te betwisten. Dat moet nu alsnog gebeuren in hoger beroep in een bodemprocedure.

Gemeente moet geduld hebben

Weliswaar kan dat nog wel meer dan een jaar duren, maar dat geduld moet de gemeente dan volgens het Hof maar hebben.

Het argument van de gemeente dat ze rente-inkomsten misloopt zo lang ze het gevorderde schadebedrag niet op haar rekening heeft staan, vindt het Hof niet sterk genoeg nu de rente zo laag staat. Het weegt in elk geval niet op tegen het nadeel dat voor Hilckmann zou ontstaan als het geld nu ingevorderd wordt, terwijl er later toch een ander schadebedrag vastgesteld zou worden.

In december is er een rechtszitting waarbij het Hof oordeelt of Hillckmann getuigen mag horen en of de gemeente alsnog stukken moet overhandigen waar het vleesbedrijf om heeft gevraagd. Het gaat hierbij onder meer om een ongecensureerde versie van een brief die het college van B &W op 30 juni 2015 aan de gemeenteraad heeft gestuurd.