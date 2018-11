Doodsbange Charissa (10) zag vermeende Arnhemse pedofiel overal na ontmaskering

De 33-jarige vermeende pedofiel Robbert W. stond vandaag terecht voor het bezit van kinderporno. Hij zat er gelaten bij in de rechtszaal in Badhoevedorp. Hij sprak zacht en timide, maar wilde geen antwoord geven op de vragen van de rechters. Volgens een rapport van een psycholoog heeft hij een 'pedofiele stoornis' en een 'verminderd ontwikkeld geweten'. Berouw toont de man niet, al zegt hij wel dat er 'iets' moet gebeuren om zijn leven te beteren.

Nadat W. in een uitzending van Undercover in Nederland werd ontmaskerd toen hij via Instagram een seksafspraak wilde maken met de 10-jarige Charissa uit Haarlem volgde een klopjacht op sociale media. Een bericht met een herkenbare foto van de verdachte werd meer dan 50.000 keer gedeeld op sociale media. De man moest zijn woning in Arnhem verlaten en moest meerdere keren verhuizen.

Die foto werd online gezet door de Arnhemse Antoinette de Boer. Ook zij woonde de rechtszaak bij. Ze heeft geen spijt van haar actie, ondanks dat het Openbaar Ministerie burgers waarschuwt niet het heft in eigen hand te nemen. 'Deze man is ziek en zal nooit uit zichzelf stoppen. Nu weet iedereen tenminste wie het is.' Het Openbaar Ministerie benadrukte op de zitting dat dit soort klopjachten kunnen leiden tot strafvermindering bij een veroordeling.

Vooral foto's van jonge meisjes

De man wordt niet vervolgd voor het maken van de seksafspraak, het zogeheten online grooming (digitaal kinderlokken). Hij chatte namelijk niet met een 10-jarig meisje, maar met een volwassen medewerker van een televisieprogramma. Wel staat hij terecht voor het bezit van een kleine 4000 kinderpornofoto's, vooral van meisjes jonger dan 12 jaar.

Het was voor de ouders van de 10-jarige Charissa een confronterend moment toen ze Robbert W. de rechtszaal binnen zagen lopen. 'Ik heb hem niet meer gezien sinds de confrontatie in het televisieprogramma', zegt Esmeralda, de moeder van het 10-jarige meisje. Ze vertelt dat het diepe indruk heeft gemaakt op haar dochter. 'Ze zag hem overal, ook terwijl hij het niet was. Ze kon maanden niet slapen', zegt Ricardo.

Ricardo, de stiefvader van Charissa, is blij met de strafeis van 6 maanden cel en tbs met dwangverpleging. 'Hij wil niet verplicht behandeld worden, maar deze man stopt niet uit zichzelf.'

Twijfels over motivatie behandeling

Volgens een psycholoog moet de man worden opgenomen en behandeld voor zijn stoornis. De verdachte wil daar niet aan meewerken. 'Ik wil uit de klauwen van justitie blijven. Ik laat me liever ambulant behandelen na mijn straf te hebben uitgezeten. Dan ben ik overal van af.' De officier van justitie ziet dan maar één mogelijkheid: zes maanden cel en daarna tbs met dwangverpleging.

De rechtbank worstelt zichtbaar met de behandelwensen van de verdachte. Nadat hij in 2014 werd veroordeeld tot 14 maanden en 2 weken celstraf, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, voor grooming stopte hij zijn vrijwillige ambulante behandeling na een paar afspraken. Ook de reclassering twijfelt of de verdachte voldoende gemotiveerd is om zich ambulant te laten behandelen.

'Tbs is disproportioneel'

De advocaat van de verdachte noemt tbs met dwangverpleging 'buitenproportioneel' voor het bezit van kinderporno. Ook zou de huiszoeking waarbij de kinderporno werd gevonden niet rechtmatig zijn gedaan. Het bewijs zou buiten beschouwing gelaten moeten worden en zijn cliënt moet worden vrijgesproken.

De officier van justitie wuift die argumenten weg. De man is eerder veroordeeld voor een zedendelict, volgens rapporten is de kans op herhaling groot en de motivatie voor behandeling slecht. Volgens de wet past daar tbs met dwangverpleging bij.

De rechtbank doet op 29 november uitspraak.

