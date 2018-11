Einde fileleed op Rijnbrug bij Kesteren lijkt in zicht

De brug kampt al jaren met files in de ochtend- en avondspits. Om daaraan een einde te maken, stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht voor de brug te vernieuwen en uit te breiden naar 2x2 rijstroken. Nu is dat nog één rijstrook in elke richting. Provinciale Staten van Utrecht bespreken het voorstel maandag.

Tekst gaat verder onder de foto.

De Rijnbrug bij Kesteren. Foto: Omroep Gelderland

'Bedrijven vertrekken als files niet aangepakt worden'

Het is dan ook 'een belangrijke en spannende dag' voor ondernemers in Neder-Betuwe - waar Kesteren onder valt - en Rhenen, die lobbyen voor een oplossing van de verkeersopstoppingen. 'Elk jaar dat er niets gebeurt, is een verloren jaar', zegt Eric Damme namens de ondernemers in Neder-Betuwe. 'Bedrijven gaan onze regio uit of dreigen weg te gaan, omdat ze geen zin hebben om steeds drie kwartier in de file te staan vanaf de A12.'

De aanpak van het vastlopende verkeer op en bij de Rijnbrug is al jaren onderwerp van discussie. In 2012 werd besloten om op de brug een wisselstrook aan te leggen, waarover het verkeer in de ochtendspits naar het noorden kan rijden en in de avondspits naar het zuiden. Toen later de vraag ontstond of er niet één, maar twee extra rijstroken bij moesten komen, volgde nader onderzoek.

'Blij, maar ook werken aan doorstroming N225'

De Regio Food Valley, waarin onder andere Wageningen, Ede en Rhenen samenwerken, is blij met het voorstel. Al hebben ze wel een kanttekening:

'We streven naar een complete oplossing voor de zuidelijke ontsluiting van de regio.' Ze willen ook een betere doorstroming van de N225, die door Wageningen naar Oosterbeek loopt, en de rondweg Veenendaal-Oost.

Nieuwe brug kan in 2025 klaar zijn

Provinciale Staten van Gelderland buigen zich eind deze maand over het plan, dat 85 miljoen euro kost. Op 19 december moet duidelijk zijn of de Utrechtse en Gelderse Provinciale Staten er mee instemmen. Als dat zo is, kunnen de werkzaamheden in 2022 beginnen. De nieuwe brug is dan naar verwachting in 2025 klaar.