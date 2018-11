Welke Gelderse jongedame regeerde ooit als koningin van Schotland?

Maar weinig Nederlandse vrouwen werden ooit in een ander land koningin, maar een Gelderse jongedame lukte dat wel.

Maria van Gelre-Egmont trouwde in 1449 in Edinburgh met de Schotse koning James II. Daarmee werd deze Gelderse hertogsdochter koningin van Schotland. Omroep Gelderland vertelt maandagavond haar bijzondere verhaal in een speciale aflevering van Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin.

Maria van Gelre-Egmont werd op 17 januari 1433 geboren als de oudste dochter van hertog Arnold van Gelre-Egmont en zijn vrouw Katherina van Kleef. Op 16-jarige leeftijd werd Maria uitgehuwelijkt aan de 18-jarige koning van Schotland. De bruid reisde zonder haar ouders naar haar echtgenoot die ze een paar uur voor de bruiloft voor het eerst zag. Het paar trouwde volgens de Schotse traditie in de Hollyrood Abbey aan de rand van het oude centrum van Edinburgh. Na haar huwelijk leefde Maria in Schotland verder als Mary of Gueldres, queen of Scots.

Regentes van Schotland

Hoewel het een gearrangeerd huwelijk was, hadden James en Mary een harmonieus huwelijk. Ze kregen samen zeven kinderen. Daarmee had Mary haar belangrijkste taak volbracht en de Schotse vorstendynastie voorzien van een opvolger. Elf jaar na haar huwelijk sneuvelde James II doordat één van zijn eigen kanonnen ontplofte. Mary regeerde ruim drie jaar over Schotland als regentes voor haar jonge zoon James III. Zij overleed op 1 december 1463 op 30-jarige leeftijd. Ondanks haar vroegtijdige overlijden staat Mary of Gueldres in Schotland bekend als 'one of the most powerful women in Scottish history' (een van de machtigste vrouwen in de Schotse geschiedenis).

Ridders in Schotland

In een speciale aflevering van hun programma op Omroep Gelderland reizen de Ridders van Gelre in de voetsporen van Mary of Gueldres, queen of Scots, en bezoeken de plek waar Mary en James trouwden in Edinburgh. Ook laten ze Stirling Castle zien waar het paar regelmatig verbleef. Uiteindelijk gaan de Ridders naar Ravenscraig Castle aan de Schotse kust dat Mary of Gueldres liet bouwen. De uitzending is vanaf 17.20 uur te zien en wordt ieder uur herhaald.

Gelredag

Op zaterdag 24 november is de Gelredag bij de Highland Valley Pipes & Drums in Borculo. Iedereen is daar tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom om de nauwe banden tussen Schotland en Gelderland te vieren.