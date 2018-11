Nijmeegse buslijn 4 wordt niet verlengd, bewoners blijven strijden

NIJMEGEN - De Nijmeegse buslijn 4 zal niet tot aan Hatert en het Canisusziekenhuis gaan rijden. Een meerderheid van de provinciale statenleden stemde woensdag tegen dat voorstel van de SP. Bewoners van de Aldenhof blijven strijden.

De SP diende een voorstel in om lijn 4 door te trekken naar Hatert en het Canisius Wilhelminaziekenhuis. Zo kunnen bewoners van de Aldenhof het CWZ bezoeken en gebruik maken van de winkelvoorzieningen in Hatert. De Provinciale Staten stemden echter in meerderheid tegen. Het voorstel kreeg alleen steun van SP, GroenLinks, 50 plus en Partij voor de Dieren.

Schoen met Sinterklaaswens

De bewoners van de Aldenhof hebben tot het laatst actie gevoerd voor herstel van de oude dienstregeling van bus 4. Voorafgaand aan de stemming deelden ze schoenen uit, gevuld met wortel, snoepgoed en met een Sinterklaaswens. ‘Vol verwachting’ keken zij uit naar de stemming in provinciale staten. Buurtbewoner Robertjan van Putten: 'Kennelijk gaat het bij Breng en de provincie vooral om rendement in plaats van sociaal maatschappelijk belang en een gezond milieu. De reiziger staat duidelijk niet op nummer 1, maar lijkt een economische lastpost.'

Strijd gaat door

Maar ook na dit besluit van de provincie leggen de bewoners zich er niet bij neer. Robertjan van Putten: 'We blijven gewoon doorgaan, bij de verkiezingen worden de kaarten opnieuw geschud en ook volgend jaar komt er weer een dienstregeling.'

Volgens van Putten hebben de acties wel degelijk nut gehad. 'Lijn 4 zou dit jaar oorspronkelijk ’s avonds en ‘s weekends niet meer rijden, wat op het laatste moment is teruggedraaid. En zonder verzet uit de buurt was lijn 4 in de komende dienstregeling waarschijnlijk al helemaal verdwenen. Actievoeren werkt dus en daar gaan we gewoon mee door, zodat we in 2020 wel een goede bus hebben. Breng en de provincie zijn nog niet van ons af.'

