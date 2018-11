Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Klimplant in Arnhem moest weg vanwege veiligheid Zo zag de klimplant eruit. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De beroemde bruidssluier in hartje Arnhem is weggehaald omdat de veiligheid in het geding was. Dat stelt de gemeente, naar aanleiding van een petitie van Arnhemmer Duncan Onderstal.

De gemeente heeft de bekende klimplant in februari 2017 weggehaald omdat de plant nogal woekerde en zelfs een meterkast binnendrong. 'Dat leverde gevaarlijke situaties op. De plant drong ook een woning binnen en daar kregen we klachten over', vertelt woordvoerder Maurice Chattelin. Het moment van de snoei is volgens de gemeente bewust gekozen. 'Er zat toen geen blad aan de struik en er waren dus ook geen vogels te bekennen, dat hebben we gecheckt.' Mussen worden gemist Actievoerder Onderstal stelt dat sinds het verdwijnen van de klimopstruik aan de Koningstraat, het aantal mussen in de Koningstraat drastisch is afgenomen. Hij wil dat de plant terugkeert om de mussen te redden en hij is niet de enige. Ook de vaste gasten van Bar Bodega Bij Ons, zoals Bodega Chez Armand inmiddels heet, missen de vogeltjes. De gemeente laat weten open te staan voor een gesprek over de terugkeer van een groene plant op de intussen kale plek. Arnhem wil de binnenstad al langere tijd een groene impuls geven. De mogelijke terugkeer van een bruidssluier past daar volgens Chattelin goed bij. Zie ook: Beroemde klimplant in hartje Arnhem weggesnoeid; mussen de dupe

Veel vraag naar extra groen in de binnenstad van Arnhem 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: