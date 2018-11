Trainer Anton Janssen na seizoen weg bij De Treffers

GROESBEEK - Anton Janssen vertrekt na dit seizoen bij De Treffers.

De 55-jarige trainer heeft dat bij de clubleiding aangegeven. 'Ik denk, dat dat voor beide partijen goed is. Nieuwe impulsen voor De Treffers, een nieuwe uitdaging voor mij', laat Janssen op de website weten.

Hij begon in 2015 bij de topklasser uit Groesbeek. De eerste twee seizoenen verliepen redelijk succesvol. De Treffers eindigde als vierde en die positie werd ook behaald bij het eerste jaar in de tweede divisie. Vorig seizoen was het minder. De Groesbekers kwamen zelfs even in degradatiegevaar en werden uiteindelijk dertiende. Dit seizoen is de ploeg heel wisselvallig met momenteel een negende plaats in de tweede divisie.

Janssen werkte in het betaald voetbal bij Jong PSV en FC Oss en degradeerde in 2014 met NEC. Als voetballer kwam hij uit voor onder meer NEC en Fortuna Sittard en werd hij vooral beroemd bij PSV door het benutten van de beslissende strafschop in de Europa Cup 1 finale van 1988 tegen Benfica.