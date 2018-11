Universiteiten Nijmegen en Wageningen scoren uitstekend in Keuzegids 2019

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen en Wageningen Universiteit voeren de ranglijst aan in de Keuzegids Universiteiten 2019. De onderwijsinstellingen lijden niet onder de grote toestroom van studenten, waar andere universiteiten volgens de gids juist veel last van hebben.

De Radboud Universiteit behoort al jaren tot de top van Nederland, maar voert dit jaar de lijst weer aan. Met een totaalscore van 63 punten is de instelling de beste in de categorie 'brede klassieke universiteiten'. Vooral de opleidingen tandheelkunde, sociologie en wiskunde scoren goed. Wageningen is met 74 punten de beste in de categorie 'overige universiteiten'.

Geen nummertje in Wageningen

De gids is vooral positief over de Wageningen Universiteit. "Deze universiteit is de laatste jaren flink wat groter geworden. Toch voelen de studenten zich nog lang geen ‘nummertje’. Ze zijn erg positief over de inhoud van het programma en de gedreven docenten. De opleidingen plantwetenschappen en bos- en natuurbeheer zijn topscoorders", valt te lezen.

De gids schrijft bovendien dat de instelling de grote toestroom van nieuwe studenten goed kan behappen, terwijl andere universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam kraken en inleveren op kwaliteit.

De Keuzegids Universiteiten is samengesteld op basis van de meest actuele gegevens over toelatingseisen, arbeidsmarkt, studiesucces en onderwijskwaliteit. De gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie en maakt gebruik van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die ieder jaar door studenten wordt ingevuld.