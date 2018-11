50 blijft 50 op Nijmeegse Oversteek: 'Ik baal gewoon'

NIJMEGEN - Er komt geen snelheidsverhoging op de Nijmeegse Oversteek. Wederom gingen er stemmen op om de snelheid te verhogen van 50 naar 70 kilometer per uur, maar een meerderheid in de gemeenteraad stemde woensdagavond tegen.

'Ik baal gewoon', zegt Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU, de indiener van het voorstel. Alleen zijn partij, de VVD, Stadspartij DNF, het CDA en Gewoon Nijmegen waren te porren voor een snelheidsverhoging. 'Ik denk dat tachtig procent van de stad wil dat er 70 gereden wordt. Ieder jaar komt er een nieuw excuus bij om het niet te doen.'

Wethouder Harriët Tiemens (Mobiliteit) benadrukt dat er veel woningen rond de nieuwe stadsbrug komen. Een snelheidsverhoging heeft volgens haar meer geluid tot gevolg waardoor bijvoorbeeld de isolatie van huizen steviger moet. 'Dat kost miljoenen euro's', aldus de Nijmeegse SP. Daarnaast was er de al bestaande kritiek als meer uitstoot en een geringe tijdwinst.

Eerst wel voor, maar nu niet

Eigenhuijsen had gehoopt op een meerderheid, net als voor de verkiezingen. In verschillende stemwijzers gaven de meeste partijen toen aan vóór een snelheidsverhoging te zijn. D66, PvdA en 50PLUS trekken de keutel nu in. 'Het aantal (vierbaans-)stadswegen met een variabele maximumsnelheid tot 70 kilometer per uur wordt uitgebreid', viel er bijvoorbeeld te lezen in het D66-verkiezingsprogramma.

Paul Eigenhuijsen na de tegenstem (tekst gaat verder onder audio)

Ooit gaat het gebeuren

De strijd is nog niet gestreden, zo meent Eigenhuijsen. 'De Dorpensingel-Oost heeft ook vijftien jaar geduurd. Ooit gaan we 70 kilometer per uur rijden op de Oversteek', besluit hij hoopvol.

Zie ook: Al jaren discussie over snelheid op Nijmeegse stadsbrug: 'Dit is de zoveelste keer'