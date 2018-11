'Risicovolle begroting' nipt door Nijmeegse gemeenteraad: 'Het is een knutselwerkje'

NIJMEGEN - 'Er ligt hier een puike begroting', benadrukt wethouder Monique Esselbrugge (financiën) nog maar eens in de Nijmeegse raadszaal. Toch krijgt ze alleen haar coalitie van GroenLinks, D66 en SP mee. Het zorgt voor een nipte meerderheid en veel kritiek. 'Het is een knutselwerkje', aldus VVD-fractievoorzitter Inge van Dijk.

Het Nijmeegse college gaat teveel uit van verwachte meevallers in de toekomst. Dat is de veelgehoorde kritiek van de oppositie tijdens het begrotingsdebat woensdagavond. In 2022 moeten de schulden van de gemeente fors zijn gedaald door onder meer verwachte grondopbrengsten.

'Hoe risicovol deze prognose is hebben we de afgelopen jaren mogen ervaren toen we vele tientallen miljoenen verloren op grondposities', zegt Hans van Deurzen (50PLUS). Daarnaast geeft het Nijmeegse stadsbestuur 20 miljoen euro uit, dat het eigenlijk niet heeft, zo meent de voorman van de partij.

32 miljoen beschikbaar en 51 miljoen uitgeven

'In deze begroting leggen we een groot aantal nieuwe investeringen voor, in totaal voor ruim 51 miljoen euro. De totale beschikbare investeringsruimte is 32 miljoen. Dit is circa 20 miljoen minder', valt er inderdaad te lezen in de begroting.

Die investeringen gaan bijvoorbeeld naar en verlaging van de OZB-belasting voor ondernemers, vanaf 2020 gaat die belasting in stapjes met vijf procent omlaag. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een extra op- en afrit voor fietsroute de snelbinder. Kosten: 2,4 miljoen euro.

'Te risicovol'

Inge van Dijk (VVD): 'We verwachten dat we ergens winst kunnen halen of ergens kosten kunnen besparen. We hebben geen idee of dat gaat lukken. Volgens mij heb je het dan in elkaar geknutseld en loop je ontzettend veel risico.' Ook het CDA noemt de begroting 'te risicovol'.

'We verwachten hogere inkomsten van de toeristenbelasting', 'we verwachten dat de grondexploitaties nu een positieve kasstroom gaan opleveren', 'we verwachten een daling van de uitkeringslasten van 2,1 miljoen euro', 'we verwachten dat de schuldpositie van Nijmegen langzaam zal afnemen', het zijn zomaar wat passages uit het ruim 200 pagina tellende boekwerk voor de periode 2019-2022.

'De rijen zijn gesloten'

Suggesties van oppositiepartijen werden woensdagavond veelal weggestemd, enkelen kregen de steun van de coalitiepartijen. 'Iedereen had wel een verbeterpunt. Maar je ziet het gewoon: de rijen zijn gesloten', moppert raadslid Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). Geen van de vijf voorstellen van zijn partij haalde het.

De begroting werd ondanks de kritiek dus aangenomen. 'Ik hoop dat we allemaal ongelijk hebben. Nijmegen verdient een goede begroting', besluit Ammar Selman van de PvdA.