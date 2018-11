Joop liep alle edities van de Zevenheuvelenloop: 'Ik loop nu voor mijn broers'

Joop Coolen is misschien wel de meest bijzondere deelnemer van allemaal. De 69-jarige recreant uit Wijchen miste nog geen editie en loopt zondag dus voor de 35e keer. Nog altijd loopt hij twee keer in de week. 'Allemaal voor de Zevenheuvelenloop. Ik voel mij daar goed bij.' Joop traint één dag vijf kilometer en in het weekend 10 tot 12 kilometer.

Na al die jaren heeft hij er nog even veel plezier in, al is de snelheid wel wat achteruit gegaan. In het begin liep hij net boven het uur, nu doet Joop er een uur en 25 minuten over. Inschrijfgeld betaalt hij niet meer. 'Dat hoef je niet meer vanaf je 25e deelname. Ik loop dus al tien jaar gratis mee!'

Kanker

Trots laat Joop zijn zilveren startnummer zien van tien jaar geleden: 'Een week van tevoren kreeg ik te horen dat ik kanker had.' Toch wilde hij hoe dan ook aan de Zevenheuvelenloop meedoen. Twee dagen later werd hij in het ziekenhuis geopereerd. Sindsdien is hij vrij van kanker. Maar waarom begon Joop ooit met de Zevenheuvelenloop, in 1984? 'Ik liep altijd al overal, in de kleine wedstrijdjes zeg maar. Toen ben ik de Zevenheuvelenloop ook gewoon maar mee gelopen.

'Ik loop nu voor mijn broers'

Ondanks zijn staat van dienst is Joop is geen gezondheidsfanaticus. 'Als ik wil feesten, drink ik niet veel, vier of vijf biertjes, en dan is het zat. Ik heb altijd gezond geleefd, maar ik kreeg toch kanker.' De editie van zondag is voor Joop speciaal en hij raakt zichtbaar emotioneel. 'Ik loop nu voor mijn broers. Mijn ene broer is echt ziek. Die krijgt een beenmergtransplantatie. En mijn andere broer is de donor.'



Hoelang blijft Joop meedoen aan de Zevenheuvelenloop? 'Zo lang ik kan, klinkt het lachend.' Hoe lang dus nog is? 'Dat kun je nooit zeggen.'

Vijf belangrijke tips

Joop staat samen met vier andere lopers die alle edities liepen op een lijst van mensen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het evenement. Ze vormen samen de 'Club van 35', die speciaal voor deze editie in het leven is geroepen.Daarop namen als Joshua Cheptegei (winnaar van laatste drie edities), Dolf Jansen, Rob Jetten, Jos Hermens, maar ook bijvoorbeeld Lotte van Dinther. Zij sierde in 2012 de cover van het evenement en heeft een blog over hardlopen. Daarin enthousiasmeert ze andere sporters en geeft ze tips.