Oppositie Nijmegen: 'Stop met vertroetelen fietsers'

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college van GroenLinks, D66 en SP vertroetelt fietsers ten koste van automobilisten die steeds meer in de file staan. Die kritiek klonk woensdagavond in de gemeenteraad vanuit de oppositie.

Hans van Deurzen (50PLUS): 'De auto is nog altijd het meest populaire vervoermiddel. Dit kun je niet veranderen door er alles aan te doen om de auto uit de stad te weren. Daar zijn we in Nijmegen wel volop mee bezig met alle hindernissen die we voor de auto opwerpen.'

Zo vinden veel oppositiepartijen het plan van het college om voor 2,4 miljoen een extra op- en afrit te maken voor fietsroute de snelbinder een onzinnig plan. Volgens Inge van Dijk (VVD) is het helemaal niet nodig omdat de geplande oprit bij de Hezelpoort vlakbij de reeds bestaande oprit bij het politiebureau is. Wendy Grutters (DNF) valt haar bij: 'Het pamperen van de fiets, dat is al voldoende gedaan in de afgelopen jaren.'

De VVD besteedt het geld liever aan het veiliger maken van de rotonde bij de Radboud Universiteit (Heyendaalseweg/Erasmuslaan) waar al een aantal keren aanrijdingen met fietsers zijn geweest.

'Autootje pesten'

Het Nijmeegse college lijkt niet te zwichten voor de kritiek. 'We streven naar schoner en duurzamer vervoer en stimuleren duurzaam gedrag. Daarom willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen en relatief schone vervoerswijzen faciliteren', valt er te lezen in de nieuwe begroting. Daarnaast wordt er gekeken naar een eventuele versmalling van de Graafseweg. 'Autootje pesten', noemt de lokale 50PLUS het.