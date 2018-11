Gelderse politiek: 'laagvliegroutes Lelystad van tafel'

ARNHEM - Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes over de provincie Gelderland van tafel zijn. Dat stelt Provinciale Staten woensdag. Een meerderheid schaarde zich achter een motie van GroenLinks.

Het vernieuwde vliegveld bij Lelystad moet in 2020 open gaan als uitbreiding van Schiphol. Over de aanvliegroutes van en naar Lelystad is al jarenlang veel getouwtrek. Door de drukte in het Nederlandse luchtruim moeten vliegtuigen van en naar Lelystad op relatief lage hoogte boven Gelderland vliegen.

'Laagvliegen is voor ons onacceptabel '

Het merendeel van de Gelderse politiek noemt dat onacceptabel. 'Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen', zegt GroenLinks-Statenlid Anne Wieggers.

Stevig signaal

De motie spreekt van een 'stevig signaal aan de Tweede Kamer en de regering'. In Den Haag dienden regeringspartijen CDA en VVD vorige week nog een motie in waarin zij stellen dat Lelystad Airport in 2020 open kan, op voorwaarde dat in uiterlijk 2023 het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes verdwijnen.