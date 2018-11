Rel afvalverwerker Vink is nog niet voorbij

ARNHEM - De rel rond afvalverwerker Vink is nog niet voorbij. Twee geheime inspectierapporten liggen nog bij de politie en zijn daarom niet openbaar. Het gaat om rapporten die uitsluitsel bieden over hoe Vink omging met asbest en verbrande afvalresten.

Dat bleek woensdagavond uit antwoorden van gedeputeerde Conny Bieze op herhaaldelijke vragen van de PVV tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Bieze wilde verder geen enkele uitleg geven over de rapporten die bij de politie liggen.

Kwestie vervuilde grond

Aanleiding voor het debat was commotie rondom de vervuilde grond in Barneveld. De kwestie kwam vorige week naar buiten door onderzoek van Zembla. De gemeente en de provincie Gelderland wisten al veel eerder dat Vink in 2015 vervuilde grond gebruikte in nieuwbouwwijken, maar informeerden de politiek en bewoners daar niet over.

In augustus 2017 stelde het team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten na een diepgaande administratieve controle vast dat Vink de grond onjuist had gekeurd en gebruikt. De grond was niet geschikt voor nieuwbouwwijken.

'Jammer dat u dit in de media moest horen'

Provinciale Staten wilden weten waarom de gedeputeerde niet eerder actief informeerde. Volgens Bieze geldt er in dit geval geen informatieplicht. Voor de verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de bewoners wijst ze naar de gemeente Barneveld. ‘De grond ligt in Barneveld en daar zijn wij niet het bevoegd gezag’, aldus Bieze.

Volgens Bieze was de afspraak dat de provincie en de gemeente Barneveld gelijktijdig bewoners en Provinciale Staten zouden inlichten. Maar dat lukte niet. Bieze: ‘Het is jammer dat u dit in de media moest horen. De gemeente Barneveld had dit net als wij graag anders gezien.’

Bieze zegt ervan geleerd te hebben. ‘Ik ben een lerend mens. Ook als het gaat om communicatie. Als organisatie zullen we ook gaan kijken wat we beter kunnen doen en hoe we eerder kunnen informeren.’

Bezorgde bewoners

Verschillende partijen stonden stil bij de zorgen van inwoners van Barneveld. Bieze wil de bewoners nogmaals geruststellen dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid. ‘We begrijpen dat de bewoners zekerheid willen. Daarom komen er nieuwe bodemmetingen. Daarna kunnen we pas concluderen of schadeloosstelling aan de orde zou zijn.’

Moties van wantrouwen en afkeuring

Statenlid Elmar Vlottes diende namens de PVV een motie van wantrouwen in. 'Wat doet de gedeputeerde hier nog? Sta op en vertrek', was zijn boodschap aan Bieze. De motie werd door geen enkele partij gesteund. Een door de SP ingediende motie van afkeuring kreeg alleen de steun van de Partij voor de Dieren en de PVV.

Oppositiepartijen Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, 50Plus en PVV vroegen in een motie om een enqûetecommissie naar het vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid van de provincie. Die motie werd niet gesteund door de meerderheid.

Zie ook: