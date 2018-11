Arnhemse 'jihadrapper' kondigt eigen dood in Syrië aan

'Ik doe mee aan de kant van Dawlah al-Islāmiyah tijdens de slag om Hajin, ik verwacht dit niet te overleven. Ik zal proberen strijdend ten onder te gaan omwille van Allah.' Dat schrijft Marouane B., al valt niet vast te stellen of de mail ook daadwerkelijk van hem afkomstig is.

Veroordeeld tot 6 jaar cel

Een Nederlandse rechter veroordeelde Marouane B. afgelopen april tot zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie. Advocate Barbara Klunder stond hem eerder bij. Of de nu verstuurde mail ook echt van haar cliënt is, kan zij niet bevestigen. 'Ik heb hem niet recent gesproken en weet eigenlijk niet eens of ik nog zijn advocaat ben.' Verder wil Klunder er niets over kwijt.

Een foto die als bijlage bij de brief zat

Soortgelijke mails

Marouane B. sloot zich vijf jaar geleden aan bij IS en liet al eerder in soortgelijke mails van zich horen. In een reactie op zijn veroordeling riep de Arnhemmer op tot jihad in Nederland. Hij riep 'mede-strijders' op overvallen te plegen om geld te verdienen voor de strijd en aanslagen te plegen. Ook nu spreekt hij over verplaatsing van de oorlog van Syrië naar Nederland.

Een foto die als bijlage bij de brief zat

In scene gezet

Eind vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat hij zou zijn gesneuveld. Daarna ontving Omroep Gelderland meerdere anonieme berichten dat die dood in scene was gezet. In zijn jongste bericht geeft de Arnhemmer dat toe. Een reden geeft hij echter niet.

