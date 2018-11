Café, winkel of trein, Achterhoekers maken óveral muziek

ULFT - Van cafévloer tot bedrijfsruimte, en zelfs in de trein. Overal in de Achterhoek maken Achterhoekse muzikanten zaterdag muziek. De vijfde editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek is groter dan ooit. De dag begon vijf jaar geleden op één locatie en is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement met honderden muzikanten op meer dan 30 plekken.

Organisator Erik Ramaker: 'Het is echt geweldig. Vooral de optredens in de treinen dit jaar vind ik zó bijzonder. Dat is echt nieuw. Reizigers kopen gewoon een kaartje voor de trein van Doetinchem naar Winterswijk of van Zutphen naar Winterswijk en andersom, en dan maken ze een fantastisch optreden mee.'

Erik Ramaker vertelde erover bij Jan de Hoop op Radio Gelderland (de tekst loopt door onder de audio):

Van feestband tot rock

In de trein spelen onder anderen Ferdi Jolij en Stef Woestenenk en de feestband Balkanova Orchestra. De dag is bedoeld om de succesvolle Achterhoekse popcultuur te vieren. Muziekliefhebbers kunnen kennismaken met nieuwe en bestaande Achterhoekse artiesten en de artiesten krijgen de kans om nog zichtbaarder te worden in de regio. Ramaker: 'En de meeste optredens zijn ook nog gratis, dus er is geen drempel om te gaan.'

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek is een initiatief van de DRU Cultuurfabriek en Behind the Corner en wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Vrijdagavond, aan de vooravond van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, trad Magic Fish voor de allerlaatste keer op in de DRU Cultuurfabriek.

Zie ook: website Dag van de Achterhoekse Popmuziek