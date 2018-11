Beroemde klimplant in hartje Arnhem weggesnoeid; mussen de dupe

'De mussen leven in het groen', legt Onderstal uit. De mussenflat, een soort langwerpig vogelhuisje, waarin de vogels sliepen, is er nog wel, 'maar zonder het groen om in te landen, komen ze daar niet in'. En daarom is de Arnhemmer een petitie begonnen: 'De Arnhemse Huismus wil zijn bruidssluier (klimop) terug in de Koningstraat bij Bodega Chez Armand'.

'Ze missen de vogeltjes'

Onderstal is niet de enige die de mussen mist. Ook de vaste gasten van Bar Bodega Bij Ons, zoals Bodega Chez Armand inmiddels heet, missen de vogeltjes. 'Mensen kwamen vaak aan ons vragen of we een bandje met vogelmuziek aan hadden staan', weet uitbater Yvette van Weert. 'Wij vinden het heel jammer dat de bruidssluier weg is, van ons mag-ie zo weer terug. Dat is ook veel leuker voor het straatbeeld.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Bijna elke Arnhemmer kent de klimplant'

In de Arnhemse binnenstad zie je overigens wel meer van dergelijke klimplanten. Maar de klimplant die Willem Willemsen in 1981 voor de bodega plantte zou je beroemd in heel Arnhem kunnen noemen, want bijna elke inwoner kent de plant.

Zelfs niet-Arnhemmers kunnen hem kennen: 'In 2006 is hij nog bij Man Bijt Hond geweest', blikt Willemsen terug. 'Iedereen kent ook buiten Arnhem die mussen. Het was een kenmerk van Arnhem. Het is heel jammer dat dat er niet meer is.'

Handtekeningen gaan naar gemeente

Terugkeer van een klimplant op deze plek zou heel mooi zijn, benadrukt Duncan Onderstal. De actievoerder heeft inmiddels 140 handtekeningen opgehaald, die aan de gemeente zullen worden aangeboden.

Zie ook: de petitie van Duncan Onderstal