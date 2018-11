Grenspomphouders blij met droogte: Duitsers komen weer hier tanken

MILLINGEN AAN DE RIJN - Vaak is de situatie precies omgekeerd, maar pomphouders in de grensstreek zien de laatste tijd weer Duitsers die speciaal in Nederland komen tanken. Dat komt allemaal door de lage waterstand in de Rijn waardoor er voor de Duitse handel veel minder brandstof aangevoerd kan worden. Gevolg is dat bijvoorbeeld diesel daar een stuk duurder is en soms helemaal niet geleverd kan worden. Pomphouders in de grensstreek zien nu al een flinke omzetstijging.

José Hoogenkamp is pomphouder in Millingen aan de Rijn en merkt het nu dagelijks. 'Als ik de grens over ga dan zie ik dat daar de diesel zo'n 11 cent duurder is dan bij ons', legt ze uit. 'Daar willen mensen dan wil voor naar ons toekomen'. Ze merkt het direct in de omzet. 'Die is met 25 procent gestegen'. Ook Gerrit Heinen, pomphouder in De Heurne, merkt de gevolgen van de lage waterstand. 'Ik zie nu weer Duitse klanten die ik jaren niet gezien heb', zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'Zolang er zo weinig water door de Rijn stroomt, zal deze situatie zo blijven', verwacht hij. Het verschil tussen de dieselprijs bij hem en die van net over de grens bedraagt al bijna 15 cent.

'Kieper de Rijn dicht'

Waar veel mensen helemaal klaar zijn met de droogte mag dat voor de pomphouders dus wel even aanhouden. 'Ik zou haast zeggen, rij naar Duitsland en kieper de Rijn dicht', grapt Heinen. Hij weet dat de situatie tijdelijk is en dat ze er nu maar even van moeten profiteren. 'We doen nu weer even mee, maar de sleutel voor ons probleem ligt nog altijd in Den Haag', zegt hij over de situatie waarin pomphouders in de grensstreek al jaren in zitten. Ook Hans Westendorp uit Winterswijk hangt de vlag nog niet uit. 'Dit is even leuk, maar het is van korte duur', zegt hij nuchter. 'In Duitsland is toch alles veel goedkoper, dus als het water weer hoger staat, dan is het voorbij.'

Prijzen kruipen naar elkaar toe

Ewout Klok, voorzitter van de Belangenvereniging voor Tankstations (BETA), krijgt nog niet heel veel signalen dat Duitsers massaal naar ons land komen, maar ook hij ziet een verschuiving. 'De prijzen in Nederland en Duitsland sluipen door de droogteproblemen heel erg naar elkaar toe. Dus Nederlanders die naar Duitsland gaan om hun tank vol te gooien doen dat in ieder geval niet omdat ze daar goedkoper kunnen tanken', verduidelijkt hij.

Het ziet er voorlopig niet naar uit het water in de Rijn weer gaat stijgen. In de Alpengebieden, waar het smeltwater voor de rivier vandaan komt, wordt nauwelijks neerslag voorspeld, dus voorlopig zullen sommige Duitsers nog wel even naar Nederland komen om hun tank vol te gooien.