Wijngaard in plaats van Witte Lint?

BRUMMEN - De provincie inventariseert deze donderdag alternatieve ideeën voor natuurkunstwerk het Witte Lint, langs de N348 tussen Zutphen en Eefde. De scheef gekweekte meiboompjes werden dit jaar eerst de dupe van de Perenprachtkever en later ook nog van de droogte. Ze worden allemaal gekapt, maar er moet wel iets voor terugkomen, vindt de provincie.

Het duurt te lang en kost te veel geld om de bomen van het kunstwerk te vervangen. Ook de witte paaltjes verdwijnen. De provincie heeft daarom besloten nieuwe, andere beplanting langs de rondweg aan te brengen waar inwoners over mee mogen denken. De provincie heeft al een eerste ontwerp gemaakt, maar inwoners mogen deze donderdag tijdens een informatiebijeenkomst nog suggesties doen die in het definitieve ontwerp kunnen worden meegenomen.

Druiven langs de weg

Zo is één van de ideeën om van het Witte Lint de langste wijngaard van Nederland te maken. Het plan is afkomstig van Harry de Jong en zijn dochter Lilly-Ann. Ze willen druiven planten langs de rondweg. Het idee is dat het vóór en dóór inwoners gedaan wordt. 'Het witte Lint had ook best veel tegenstanders en dit moet iets van iedereen worden', zegt Harry de Jong. Hij gaat zijn idee zeker presenteren aan de provincie. 'Ik weet niet zo goed wat de bedoeling is van die bijeenkomst, maar ik ga proberen ons voorstel zo duidelijk mogelijk over te brengen. ' Volgens De Jong is het helemaal niet gek om een wijngaard langs de weg te planten en gebeurt al dat op meer plaatsen in Nederland. 'En druiven groeien juist goed met onze klimaatverandering.' Het onderhoud zou dan met inwoners samen gedaan moeten worden.

Tempo

De nieuwe beplanting wordt daarna zo snel mogelijk aangebracht. Hierbij wordt goed gelet op zaken als aantrekkelijkheid voor insecten, mooi passend bij het landschap, veiligheid voor het verkeer, onderhoud, kosten en haalbaarheid. De kosten worden betaald uit het normale onderhoudsbudget van de provincie Gelderland voor de aanleg van wegen.

Het Witte Lint werd eind 2016 aangelegd en was een omvangrijk project van kunstenaar Erick de Lyon. Het bestond uit 1177 scheef gekweekte meidoorns en kostte 1,6 miljoen euro. De boompjes kregen al vrij snel te maken met een flinke storm waardoor ze nog schever kwamen te staan. Afgelopen voorjaar bleken de bomen aangetast door de Perenprachtkever en moest een groot deel gekapt worden. Door de droge zomer raakten de overgebleven meidoorns ernstig verdord.