Arnhemmer is een van de vier doden in Enschede

ARNHEM - Een 62-jarige man uit Arnhem behoort tot de vier doden die dinsdag werden gevonden in Enschede. Dat bevestigt de politie woensdagmiddag op een persconferentie.

Het lichaam van de man werd samen met drie andere slachtoffers aangetroffen in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Agenten troffen aanvankelijk twee doden aan. Later bleken er vier slachtoffers te zijn. 'Zij zijn vermoedelijk alle vier door vuurwapengeweld om het leven gekomen', zegt districtschef Karlijn Baalman. De politie heeft aanwijzingen dat er dinsdagmiddag een schietincident heeft plaatsgevonden.

Growshop in bedrijfspand

Het bedrijfspand waar de doden zijn gevonden, was bekend bij de gemeente Enschede en politie. Volgens RTV Oost is er in het pand een growshop gevestigd. Een growshop verkoopt apparatuur en grondstoffen voor het kweken van hennep. In het register van de Kamer van Koophandel staat dat er op het adres een handelsonderneming in 'tuinartikelen' is gevestigd.

Op dezelfde locatie nam de politie al eerder 17 kilo gedroogde henneptoppen in beslag. Dat was in juni van dit jaar. 'Het sluiten van het pand kon niet', zegt de burgemeester Onno van Veldhoven van Enschede. 'De openbare orde was niet genoeg geschonden'.

De andere slachtoffers zijn twee mannen van 27 en 34 uit Hengelo en een 43-jarige man uit Enschede. Twee van de mannen werden eerder opgepakt tijdens de inval in juni. Zij waren in afwachting van een strafproces.