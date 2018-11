Bijzondere schetsen van koningin Beatrix te zien in Barneveld

Elke week laat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther een bijzonder kunstwerk in de provincie zien. Hij legt uit hoe je het beste naar het kunstwerk kunt kijken. Deze week krijgt hij alvast een voorproefje van de nieuwe expositie van Herman Gordijn in Museum Nairac in Barneveld.

Zo'n portret van de koningin is natuurlijk niet zo maar gemaakt. Gordijn deed veel voorstudies en er waren meerdere teken- en schildersessies op Huis ten Bosch waar hij schetsen van Beatrix maakte. Zelden zijn dit soort schetsen te zien in een museum.

Kunstenaars geven geheimen niet prijs

Pieter: 'Dit werk van Gordijn heeft het grote publiek nog nooit eerder gezien. Die voorstudies zijn namelijk nooit een doel op zich, maar een manier om tot het 'eindproduct' te komen. Kunstenaars laten dit werk niet graag zien, want ze geven het liefst hun geheimen niet prijs.'

Er is niet zomaar voor Barneveld gekozen om dit bijzondere werk van de kunstenaar te laten zien. 'Gordijn was beschermheer van het museum. Ook woonde en werkte hij van 1984 tot aan zijn overlijden in het buitengebied tussen Barneveld en Terschuur', legt Pieter uit.

De lelijke vrouwen van Gordijn

Toen Gordijn in de jaren 80 de opdracht kreeg om Beatrix te portretteren, werd er wel met een schuin oog naar hem gekeken. Het was namelijk de vraag of hij wel geschikt was voor deze opdracht. Pieter: 'Hij maakte immers nooit mooie vrouwen. Meestal vond iedereen de vrouwen lelijk. Maar hij niet.'

Het werk van Gordijn is vanaf zaterdag te zien in Museum Nairac in Barneveld. De tentoonstelling Herman Gordijn - 60 jaar nieuwsgierig onderzoeken is tot en met 30 maart te bezoeken.

Pieter mocht al bij de inrichting van de expositie een kijkje nemen: