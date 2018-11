Zevenheuvelenloop nadert: ervaringsdeskundigen geven tips

NIJMEGEN - Dit weekend komen weer tienduizenden lopers naar Nijmegen voor de Zevenheuvelennacht op zaterdag en de Zevenheuvelenloop op zondag. Het populaire hardloopevenement wordt dit jaar alweer voor de 35e keer georganiseerd. In totaal zullen een kleine 40.000 snelle en minder snelle lopers aan de Zevenheuvelenlopen meedoen. Onder de deelnemers zit dit jaar ook weer een keur een bekende, bijzondere en heel ervaren deelnemers.

Joop Coolen is misschien wel de meest bijzondere loper van allemaal. De 69-jarige recreant uit Wijchen heeft nog geen editie gemist en loopt zondag voor de 35e keer. 'Ja dat is wel heel bijzonder, maar ik vind dat lopen ook gewoon zo leuk', zegt hij vooruitblikkend op de wedstrijd zondag.

Nog altijd loopt hij twee keer in de week. 'Dan doe ik één dag vijf kilometer en in het weekend iets van 10 á 12 kilometer.' Na al die jaren heeft hij er nog even veel plezier in, al is de snelheid wel wat achteruit gegaan. 'In het begin liep ik net boven het uur. Nu doe ik er een uur en 25 minuten over.' Toch heeft het ook positieve kanten dat hij de loop al die jaren heeft volbracht. 'Ik hoef geen inschrijfgeld meer te betalen. Dat hoef je niet meer vanaf je 25e deelname. Ik loop dus al tien jaar gratis mee', lacht Coolen.

'Club van 35'

Hij is samen met vier andere lopers die alle edities liepen toegevoegd aan een speciale lijst met mensen die onlosmakelijk verbonden zijn aan de Zevenheuvelenloop. Ze vormen samen de "club van 35", die speciaal voor deze editie in het leven is geroepen. Daarop namen als Joshua Cheptegei (winnaar van laatste drie edities), Dolf Jansen, Rob Jetten, Jos Hermens, maar ook bijvoorbeeld Lotte van Dinther. Zij sierde in 2012 de cover van het evenement en heeft een blog over hardlopen waarin ze andere sporters enthousiasmeert en tips geeft op het gebied van sporttraining.

Ze liep de Zevenheuvelenloop zelf al meerdere keren, kan het parcours dromen en staat ook zondag weer aan de start. Speciaal voor Omroep Gelderland selecteerde ze vijf belangrijke tips voor mensen die zondag aan de start staan voor de 15 kilometer lange loop.

1. Ga niet meer hard trainen

'Als je niet klaar bent voor de loop en nu nog een lange training wil doen, ben je te laat. Je kunt nu je krachten het beste sparen. Dat geldt voor zowel de geoefende loper als de echte recreant. Je kunt natuurlijk altijd even de benen losmaken, maar een paar dagen voor de loop is het beste om de benen een beetje rust te geven.'

2. Kleed je niet te warm aan

'Het verschilt natuurlijk per persoon, maar over het algemeen geldt dat je je niet te warm moet aankleden. Ik zelf ren nooit in een lange broek, maar dat is voor iedereen anders. Wel ben je vaak geneigd je te warm aan te kleden, zeker als het buiten kouder is. Realiseer je dat je nog warm moet worden en dat je van te warme kleding later in de race last kunt krijgen.'

3. Zorg dat je de route kent

'Parcourskennis is heel belangrijk. Zeker bij de Zevenheuvelenloop waar het gewoon heel fijn is om te weten waar de heuvels zitten. We hebben met ons blog een aantal jaren terug een speciaal filmpje gemaakt zodat mensen zich vanuit huis kunnen voorbereiden op het parcours. Aangezien het parcours elk jaar hetzelfde is, kun je die nog steeds goed gebruiken om je voor te bereiden.'

4. Deel je race goed in en maak gebruik van anderen

'Begin niet te hard en raak niet in paniek als je het eerste deel onder je schema loopt. Dat is helemaal niet erg. Ik bouw mijn race juist altijd op, probeer elke vijf kilometer een stukje harder te lopen zodat ik niet al mijn energie in het begin verspeel. Ook kunnen andere lopers je helpen om een goed tempo te vinden. Je moet wel even zoeken tijdens het lopen, naar iemand die ongeveer hetzelfde tempo loopt, maar dat kan je echt helpen om de race te voltooien.

5. Vergeet niet te genieten

'Of je nu gaat voor een snelle tijd of alleen maar om de loop uit te lopen, vergeet vooral niet te genieten. De Zevenheuvelenloop is een prachtige loop in een schitterende omgeving. Als de blaadjes tussen nu en zondag niet allemaal vallen ziet het er allemaal nog heel mooi uit. Echt iets om ook tijdens het lopen van te genieten!'

Zowel de Zevenheuvelennacht op zaterdag als de Zeveneheuvelenloop op zondag worden live uitgezonden bij Omroep Gelderland. Check hier alle details.