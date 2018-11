Vier Kerst als nooit tevoren met Omroep Gelderland

Over een aantal weken is het zover. Dan zitten we weer met zijn allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Samen met Omroep Gelderland wordt jouw Kerstmis compleet.

Met het nieuwe programma Kerst vier je samen en de speciale acties die georganiseerd worden, kun je dit jaar gewoonweg niet om Omroep Gelderland heen.

Deze speciale kerstshow wordt gepresenteerd door Gelderland Helpt-presentatrice Sonja Booms. Zij krijgt hulp van niemand minder dan Frans Duijts. Tijdens de show worden wensen in vervulling gebracht, blikken we terug op bijzondere verhalen van het afgelopen jaar en verrassen we mensen met een gezellig diner.

Ook hebben we een kerstwensboom in het middelpunt staan; hierin hangen de wenskaarten van de gasten in het publiek. De wensen zijn heel gevarieerd. Van hele kleine wensen zoals het vinden van dat ene boek waar je al lang naar op zoek bent, tot aan het ontmoeten van je musicalidool. Alles is mogelijk in de decembermaand bij Omroep Gelderland!

Kerstshow bijwonen en kerstacties

Wil jij graag aanwezig zijn bij een van onze kerstshows? Meld je nu aan via www.tvuitje.nl en vier samen met ons de feestdagen. Wacht niet te lang, want er zijn per opname een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

In december laten we niet alleen wensen in vervulling gaan. We zetten ons namelijk ook in voor eenzame ouderen. De helft van alle 65-plussers voelt zich eenzaam en daar willen wij wat aan doen. Niemand mag vergeten worden en daarom versturen wij jouw zelfgemaakte kerstkaarten naar deze ouderen.

Sonja Booms en Frans Duijts brengen kerstbomen rond

Ook onze presentatoren gaan op pad. Niet om kerstkaarten te verspreiden, maar om kerstbomen weg te geven. Ken jij iemand die een kerstboom verdient? Laat het ons dan weten. Meer informatie is te vinden op www.gldhelpt.nl/kerst.

De uitzending Kerst vier je samen is te zien van maandag 17 december tot en met zondag 23 december om 17.20 uur bij Omroep Gelderland. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.

Wil je op de hoogte blijven van de kerstshows? Houd dan onze website in de gaten.