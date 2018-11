Hoera het is weekend: dit zijn de tips van Esther

MAURIK - Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Welkom Sinterklaas!

Dit weekend staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Op veel plekken in de provincie komt hij samen met zijn pieten en paard aan. Wil je weten of hij ook bij jou in de buurt langs komt, bekijk dan dit overzicht van de sinterklaasintochten in Gelderland. En maak er een feestelijke dag van!

Winters winkelen in Apeldoorn

In Apeldoorn kun je het hele weekend bij Paleis het Loo wintershoppen en inspiratie opdoen tijdens de winterfair Spirit of Winter. Er is echt van alles te doen en te koop. Struin langs de ruim 150 kramen en geniet van de mooie verlichte omgeving.

Dag van de Achterhoekse Popmuziek

Ben je gek op muziek, dan moet je dit weekend naar de Achterhoek gaan. Daar wordt zaterdag de Dag van de Achterhoekse Popmuziek gehouden. Op verschillende locaties treden er Achterhoekse muzikanten en bands op. Kijk hier voor de locaties en de muzikanten die meedoen.

Proeverij Bewust Culemborg

In Culemborg wordt zaterdag het evenement Proeverij Bewust Culemborg gehouden. Het is een evenement voor persoonlijke groei, duurzaamheid en gezondheid. Je maakt er onder meer kennis met lokale ondernemers op het gebied van yoga, advies over ergonomische werkplekken, coaching, meditatie en nog veel meer. Er worden ook workshops en lezingen gehouden. De entree is gratis.

Terug in de tijd bij Slot Loevestein

Slot Loevestein krijgt bezoek van soldaten en burgers uit 1800. De soldaten van het tweede bataljon Grenadiers Compagnie marcheren bij het slot en oefenen met het musket. De burgers uit de tijd van Napoleon laten zien hoe er op een kampvuur gekookt werd en wat men in die tijd zoal op het bord kreeg.

Kijkje in een atelier

Je kunt kunst gaan kijken in een museum of in een galerie, maar je zou dit weekend ook een atelier binnen kunnen stappen. Tientallen kunstenaars doen mee aan het Open Atelierweekend. Dé kans om kunstenaars aan het werk te zien in hun atelier en voor de kunstenaars de kans om hun werk te tonen aan nieuw publiek. Kijk hier voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars.

Ik nam eerder deze week al een kijkje bij kunstenaar Ad Arma en Heleen van Rheenen: