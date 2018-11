Wandelaar vond een schedel en portemonnee met ID in Hummelo

HUMMELO - De wandelaar die dinsdagmiddag botresten in het stuk bos tussen Drempt en Hummelo vond, zegt dat hij met een metaaldetector in het bosje zocht. Hij zag een simkaart glinsteren. Toen hij beter keek zag hij schedel, een dijbeen en portemonnee met ID. De resten lagen boven de grond.

Na de melding is het gebied afgezet en de hele nacht bewaakt door agenten. Woensdagochtend doet politie en het Team Forensische Opsporing verder onderzoek. Rond 12 uur is een extra wagen van de forensische opsporingsdienst ter plekke. De politie zet ook een drone in.

Identiteit bekend

De man die de resten vond zegt dat het een dakloze betreft, die bij Het Passion, een opvanghuis aan de overkant van de vindplek verbleef en sinds 2010 vermist is. Directeur Luuk Krol van Het Passion zegt dat hij snapt dat er al een naam genoemd wordt, maar wil er nog niets over kwijt: 'Dit is voor de politie nu niet handig, voor ons ook niet, want we hebben goed contact met de buurt. Ook vind ik het niet netjes ten opzichte van die persoon die daar ligt'.

Het onderzoek begon dinsdag aan het begin van de avond al. Toen waren er acht politiewagens aanwezig, ook rechercheurs van de forensische opsporingsdienst deden onderzoek. De locatie in het bos is sinds de vondst afgezet met linten. Of het gaat het om menselijke resten wil de politie nog niet bevestigen.

Buurtbewoners weten te vertellen dat in de jaren 70 op deze plek barakken stonden, waar Turkse gastarbeiders in woonden. Kamp De Tol was de naam daarvan. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de zaak.

Verslaggever Martin Lange was woensdagochtend vroeg ter plekke:

