Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wandelaar vond botresten in Hummelo; politie doet onderzoek Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

HUMMELO - Een wandelaar vond dinsdagavond botresten in het stuk bos tussen Drempt en Hummelo. Na de melding is het gebied afgezet en de hele nacht bewaakt door agenten. Woensdagochtend doet politie en het Team Forensische Opsporing verder onderzoek. Of het gaat het om menselijke resten is nog onduidelijk.

Het onderzoek begon dinsdag aan het begin van de avond al. Toen waren er acht politiewagens aanwezig, ook rechercheurs van de forensische opsporingsdienst deden onderzoek. De locatie in het bos is sinds de vondst afgezet met linten. Buurtbewoners weten te vertellen dat in de jaren 70 op deze plek barakken stonden, waar Turkse gastarbeiders in woonden. Kamp De Tol was de naam daarvan. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de zaak. Verslaggever Martin Lange is woensdagochtend ter plekke: Zie ook: Botresten gevonden in Hummelo; politie stelt groot onderzoek in 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: