Vier kerst samen met Omroep Gelderland

Volgende maand is het weer zover. Dan zitten we weer met z'n allen bij de kerstboom om te genieten van de mooiste tijd van het jaar. Samen met jou maken we de kerst graag compleet. Met het programma 'Kerst vier je samen' en de speciale acties die georganiseerd worden, vieren we graag samen met jou de feestdagen.

Deze speciale kerstshow wordt gepresenteerd door Gelderland Helpt-presentatrice Sonja Booms. Zij krijgt hulp van niemand minder dan Frans Duijts. Tijdens de show blikken we terug op bijzondere verhalen van het afgelopen jaar en worden wensen in vervulling gebracht.

De wensen zijn heel gevarieerd. Van hele kleine wensen zoals het vinden van dat ene boek waar je al lang naar op zoek bent, tot aan het ontmoeten van jouw musicalidool. Alles is mogelijk in de decembermaand bij Omroep Gelderland.

Kerstshow bijwonen

Lijkt het je leuk om aanwezig te zijn bij de kerstshows? Meld je nu aan via onze website en kom in de kerstsfeer. Wacht niet te lang, want er zijn per opname een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kerstacties

In de decembermaand gaat ook onze kerstbomenactie weer van start. Wie draag jij een warm hart toe of wie gun jij net dat beetje extra gezelligheid tijdens de kerst? Geef hem of haar op via Gelderland Helpt en wie weet staat een van onze presentatoren binnenkort bij jou op de stoep, met een kerstboom.

De uitzending Kerst vier je samen is te zien van maandag 16 december tot en met zondag 22 december om 17.20 uur op TV Gelderland. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist. Meer weten over de feestdagenprogrammering van Omroep Gelderland? Kijk dan op www.gld.nl/december.