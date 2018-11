Ruim 100 gedupeerden verzakte woningen Zevenaar willen onderzoek

ZEVENAAR - Ruim 100 mensen die scheuren in woningen hebben, kwamen dinsdagavond bijeen in het gemeentehuis van Zevenaar. De bijeenkomst werd georganiseerd door het actiecomité ZWIK 2.0 (Zakkende Woningen Inklinkende Klei).

Mensen maken zich heel veel zorgen over wat te doen. 'Ik kwam terug van vakantie en ik zag die scheuren. Ik dacht dat ik alleen stond, maar nu ik al deze mensen zie ben ik blij dat ik niet alleen sta', zegt een mevrouw. Een ander vult aan: 'De scheuren zitten van onder tot boven. Of het nu veilig is? Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben vanavond besloten om de gemeente nogmaals te laten komen voor een controle.'

Verslaggeefster Melanie Lokate sprak met bezorgde inwoners (de tekst loopt door onder de audio):

Waarom juist hier die scheuren?

Het houdt niet op met vragen en suggesties. Doel van de avond was om de gedupeerden bij elkaar te krijgen om samen op te trekken. 'We hebben besloten dat we een onafhankelijk onderzoek willen', zegt Jaap Terpstra van ZWIK 2.0. 'We willen weten waarom juist hier die problemen ontstaan. We zijn een petitie gestart en we hopen dat iedereen die scheuren heeft zich bij ons meldt'. Gedupeerden kunnen via info@sociaalzevenaar.nl contact opnemen met het actiecomité.

Verslaggeefster Melanie Lokate in gesprek met onder anderen Jaap Terpstra (de tekst loopt door onder de audio):

Laag grondwaterpeil

De scheuren kwamen de afgelopen maanden aan het licht. Mogelijke oorzaak is de extreem lage grondwaterstand in Zevenaar die ontstaan is door de droge periode. 'Maar hier is het wel heel erg extreem. We hebben nu meer dan 100 meldingen. Hoe kan dat?', vraagt Terpstra zich af.

Inwoners maken zich zorgen over de doortrekking van de A15. 'Daar wordt ook weer grondwater weggepompt en ik weet niet wat voor consequenties dat heeft', zegt een aanwezige. 'Later deze maand is er een informatieavond over de A15 en volgens mij moeten we ons daar ook laten horen', voegt hij toe.

Hoe nu verder?

ZWIK gaat de komende tijd de zaken op een rij zetten. In december is een eerste bijeenkomst van het dinsdagavond gevormde bestuur. Vorige week nam de gemeenteraad van Zevenaar een motie aan waarin staat dat de gemeente gedupeerden ondersteunt en de regie neemt om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

