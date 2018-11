Discussie rond bomenkap bij landgoed Slangenburg

DOETINCHEM - Staatsbosbeheer is begonnen met het kappen langs de monumentale lanen van landgoed Slangenburg in Doetinchem. Op de plek van de oude bomen worden nieuwe beuken geplant om het landgoed ook voor de komende generaties in stand te houden, meldt ook REGIO8.

'Er zit veel oud hout in deze bomen', vertelt Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer. 'Ze zijn ook meer dan 130 jaar oud en gewoon op. We hebben besloten om ze om te zagen en een nieuwe laan weer aan te planten.'

Staatsbosbeheer wordt kritisch gevolgd door het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg. Het comité probeert hiermee te voorkomen dat er onnodig bomen sneuvelen: 'Het is wel jammer dat er nog flink wat goede bomen tussen staan', zegt Pauline de Vries van het comité. 'We zagen twee prachtige beuken en dachten dat deze wel bewaard konden blijven. Het is heel jammer dat Staatsbosbeheer daar niet voor open staat.' Staatsbosbeheer zegt dat het gaat om normaal onderhoud.

Landgoed klaar voor de toekomst

'We willen het landgoed ook voor de komende generaties in stand houden', zegt Van den Brink. Staatsbosbeheer heeft duidelijk voor ogen hoe het landgoed er in de toekomst uit moet komen te zien. 'Er zullen oude lanen zijn, maar je zult ook verjonging zien. In de loop van de jaren hebben we daar een heel plan voor gemaakt. Zo gaan we heel langzamerhand verjongen, zodat je weer generaties verder kan'.

Het comité blijft ondertussen kritisch meekijken. 'We willen wel dat de lanen vervangen worden, maar we kijken ook of je iets kan behouden. In dit geval hebben we dat geprobeerd met twee prachtige beuken en dan is het jammer dat je niet nader tot elkaar komt.'