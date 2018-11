Mishandelde dominee uit Rhenoy tevreden met strafeis tegen pianostemmer

Volgens de officier van justitie is er heel veel bewijs dat deze man in de kerk was en het wel gedaan moet hebben. 'Hij zocht maanden van tevoren al op zijn laptop naar dingen als 'hoe hard is een schedel?' of 'kun je iemand doodslaan?' Ook hebben mensen zijn bus bij de kerk gezien, lag de agenda van de dominee in zijn bus en zat er bloed op zijn kleding.

Na het incident vluchtte hij naar zijn tante in Wadenoijen. Die verklaarde volgens de officier van justitie dat de pianostemmer helemaal in de war daar aankwam en zei: 'Ik heb iets stoms gedaan, het is helemaal mis.' Kort daarna zakte hij door een hartinfarct in elkaar en lag in een coma. Het hersenletsel dat hij daarbij opliep, maakt het volgens zijn advocaat onmogelijk om de rechtszaak te volgen. 'Hij praat moeilijk, begrijpt niet alles, ik kan het dossier niet met hem doornemen', zegt advocaat Van Schaik.

Kijk hier naar reacties na de rechtszaak (de tekst loopt door onder de video):

Voor 94 procent invalide

Voor het Openbaar Ministerie is het klip en klaar dat de pianostemmer het heeft gedaan. 'Mijn strafeis ligt dicht bij dat wat ik zou eisen voor moord', zei officier van justitie Hoekstra. 'Ebi Wassenaar leefde weliswaar nog, maar zij is voor 94 procent invalide. Bedenk je eens wat voor geweldige impact dat heeft op haar leven. Dan vind ik een gevangenisstraf van 8 jaar passend. Bovendien zeggen deskundigen dat er kans is op herhaling, dus moet meneer onder dwang verpleegd worden in een tbs-instelling.'

Collega-predikant en vriend van Ebi Wassenaar Richard Vissinga vindt die straf passend. 'Ik vond de hele rechtszaak schokkend. Schokkend om het verhaal van Ebi te horen en te zien hoe ernstig de gevolgen van deze daad zijn voor Ebi; ze is haar zelfstandigheid en haar werk kwijt. En schokkend om de ontkenningen van de verdachte voortdurend te horen. Dat hij steeds maar weer zei dat hij zoiets nooit zou doen.'

De rechters buigen zich nu over de strafeis en doen dinsdag 27 november om 13.15 uur uitspraak.

Zie ook: Eis: 8 jaar cel en tbs voor poging tot moord op dominee