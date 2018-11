Minister: knelpunten laagvliegroutes Lelystad Airport vóór 2023 van de baan

HEERDE - Vóór 2023 moeten maatregelen zijn genomen waardoor vliegtuigen die vertrekken van Lelystad Airport sneller kunnen stijgen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de provincie Gelderland.

De planning is dat Lelystad Airport in 2020 opengaat. Onder inwoners van Gelderland zijn veel zorgen over de zogenoemde laagvliegroutes. Vliegtuigen kunnen over een lang traject niet ongehinderd stijgen, omdat ze dan het vliegverkeer van Schiphol hinderen.

In een brief aan de provincie schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat er vóór 2023 maatregelen worden genomen, waardoor vliegtuigen wel kunnen klimmen. 'Ik kan u melden dat hiervoor met prioriteit opdracht is gegeven, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Ze wil met de brief de zorgen wegnemen bij de provinciale bestuurders. Die hebben eerder bij haar aangegeven dat de overlast van laagvliegroutes over de Veluwe wat hen betreft niet langer dan drie jaar mag duren. Anders moet wat de provincie Gelderland betreft de opening van Lelystad Airport worden uitgesteld.

Herziening luchtruim

Verder laat de minister weten dat begin volgend jaar een eerste besluit wordt genomen over de herziening van het luchtruim en wordt erna verder uitgewerkt. De luchtruimherziening wordt vanaf 2023 toegepast en moet definitief een einde maken aan de laagvliegroutes.

In reactie op de brief laten Gedeputeerde Staten weten blij te zijn dat de minister begrip heeft voor de zorgen die er leven, maar dat zij zullen afwachten of de besluiten de laagvliegroutes inderdaad zullen oplossen.